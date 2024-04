Por primera vez, la Ciudad de México contará con un padrón de paseadores de perros, con lo que se busca dar certeza a los capitalinos de que están dejando a su animal de compañía en manos de alguien que ha cubierto requisitos de conocimiento y habilidades para pasearlos correctamente, precisó Carlos Esquivel Lacroix, titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan).

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que con esta medida no se pretende “satanizar” a ninguna persona que se dedica a esta actividad, sino simplemente hacer que se cumplan con los requisitos para ofrecer este servicio con los conocimientos adecuados.

En febrero arrancó la capacitación que comprendió tres clases teóricas y una práctica de primeros auxilios, para saber qué hacer con un perro ante una emergencia.

“Ellos tienen la obligación de, en todo momento, estar con la responsabilidad de los animales que están paseando. Por lo tanto, no se convierte en un área de esparcimiento o de convivencia entre paseadores. Ellos tienen la obligación de pasear al perro, no de platicar o convivir con algunos otros colegas, que, si bien es cierto que se da este tipo de interacción, vemos que en muchas ocasiones los perros andan sueltos, no están con el paseador y el paseador a lo mejor está con el teléfono o platicando con otros paseadores.

“No pretendemos con esto satanizar a nadie, pero sí simplemente que se cumpla con los requisitos de lo que significa un paseo de perros”, enfatizó Esquivel Lacroix.

Además de cumplir con las obligaciones, al certificarse e ingresar al padrón de paseadores, también se busca que quienes se dedican a esta actividad puedan tener una contraprestación de servicios, una responsabilidad civil en caso de que sea necesario y que las personas que los contratan asuman la responsabilidad cuando se presente algún problema, pues de lo contrario, la culpa siempre la tiene el paseador.

“Que ese binomio cliente-paseador y la tercera parte, que sería el perro, tienen que estar inmersos en un marco legal en apego a derecho para que haya protección de todos estos integrantes”, explicó el director de la Agatan.

Este padrón de paseadores de perros, establecido en la Ley de Protección Animal, no está pensado como algo “restrictivo o prohibitivo”, sino que busca dar orden en apego a los indicadores de bienestar animal, de ahí que tampoco se prevé establecer multas por el simple hecho de no hacer el registro.

El 15 de abril, un grupo de 20 personas realizaron su examen para acreditarse como paseadores de perros. Esquivel Lacroix indicó que si bien aún no se lanza una nueva convocatoria para la segunda generación, las autoridades esperan que las siguientes atraigan a más interesados en realizar esta actividad con los conocimientos adecuados y con la intención de registrarse.

Por lo anterior, no hay un tiempo límite para que los paseadores de perros de la Ciudad se registren en el padrón, toda vez que no se trata de una medida coercitiva; no obstante, conforme este registro vaya avanzando, se podría hacer un listado por alcaldías o con otras autoridades, por lo que “sería importante que estas personas lo vayan considerando, para no caer en una falta”, recomendó el funcionario.