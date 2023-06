El padre de la joven Patxy Ximena, Roberto Hernández, dijo que recibieron intimidaciones por parte de la familia a de la imputada, Yessica Alejandra "N", por lo que pedirán medidas de protección.

En un breve receso, el señor salió de las salas orales en Dr. Lavista, y explicó que fueron a gritarle cosas hasta su domicilio.

“Tuvimos una pequeña intimidación de los familiares de ella, estaban gritando prácticamente que saliéramos”, comentó.

Aseguró que Yessica no era amiga de su hija ni del círculo cercano de la familia, como se aseguró.

Yessica Alejandra implicada en la muerte de Pazty, estudiante del Bachilleres No. 2, fallecida por un petardo. Foto: Especial

Señaló que “no sabemos si vayan a tomar alguna represalia si que está señorita es culpable de esta acción que cometieron”.

Dijo que se le revolvió el estómago de la impotencia al conocer la detención de la presunta agresora de su hija.

“En lo particular se me revolvió el estómago, la impotencia y las ganas de tenerla en frente y decirle tantas cosas, pero nosotros no podemos hacer justicia por nuestras propia mano”.

A la salida de las salas orales, agentes de la PDI custodiaron a Roberto y su esposa Dalia, por lo que en medio de empujones no permitieron que pudieran emitir alguna postura y solo se limitaron a decir que habían pedido duplicidad.



