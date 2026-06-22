Toluca, Méx.— Mientras la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) iniciar una auditoría a su administración, dicho órgano informó que ya interviene derivado de la vista que le dio el Ministerio Público y estimó que en aproximadamente 15 días tendrá los primeros resultados.

La titular del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, explicó que la denuncia la recibió el miércoles 17 de junio por parte de la fiscalía mexiquense, la cual fue radicada y turnada a la Unidad de Investigación.

“El titular de la Unidad de Investigación ya emitió unas líneas que por el debido proceso no les pudiera compartir, pero creo que en unos 15 días les estaremos informando cómo vamos y los primeros resultados”, refirió la funcionaria.

Puntualizó que los resultados obtenidos deberán hacerse del conocimiento de la FGJEM para reportar que se dio cumplimiento a lo mandatado.

La edil está imputada de simular su secuestro para restituir el presunto desvío de recursos de 40 millones de pesos, según la indagatoria. Ella ha rechazado las acusaciones y acusó tinte político.

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