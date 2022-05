Oposición destaca disminución en la incidencia delictiva

Coyoacán

Gutiérrez resalta la reducción de delitos

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que de octubre de 2021 a abril de 2022, bajó 43.8% la incidencia delictiva de alto impacto.

Al presentar su informe de seis meses de trabajo ante legisladores del Congreso capitalino, destacó que de enero a la fecha no ha habido un sólo feminicidio en la alcaldía.

El edil anunció la apertura de 24 estancias infantiles que representará una inversión de 8 millones de pesos. “Estamos emocionados porque hay muchos padres y madres que no pueden ir a trabajar porque no saben dónde dejar a su criatura”.

Indicó que en un mes se llevará a cabo la primera apertura de la estancia, que prestará servicio de 07:00 a 14:00 horas, y en un principio beneficiará a 600 niños.

Gutiérrez dijo que el Gobierno capitalino escucha a los vecinos sobre la construcción del Conjunto Estadio Azteca, por lo que a la par, la alcaldía hará lo propio.

Gerardo Villanueva, de Morena, presidente de la Comisión de Administración Pública Local, celebró que el edil sostenga una relación institucional y de transparencia. El panista Ricardo Rubio dijo que Escudo Coyoacán “es un programa estelar”.

Cuajimalpa

Rubalcava presume logros en seguridad

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aseguró que la demarcación tiene la incidencia delictiva más baja de la Ciudad de México.

“No es una percepción o interpretación de datos, estamos hablando de datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia”, sostuvo.

Durante su comparecencia ante integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso, el edil informó que de 2021 a lo que va de este año, disminuyó 50% el homicidio doloso; 100% lesiones de arma de fuego; 94% robo a casa-habitación, y no hay casos reportados de robo a pasajeros a bordo de autobús.

El alcalde dijo que hay un despliegue de 200 elementos de la Guardia Nacional asignados al acompañamiento de elementos en patrullajes.

Aseguró que se ha capacitado a los 332 elementos de la Policía Auxiliar en materia de derechos humanos, trata de personas y seguridad ciudadana.

Rubalcava expuso que para mitigar los efectos de la pandemia, impulsó la reactivación económica, y durante el periodo 2021–2022, Cuajimalpa ha logrado generar 240 empleos semanales.

Cuauhtémoc

Cuevas: “gobierno para dar resultados”

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso capitalino, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se definió como una “política no tradicional”, que gobierna para dar resultados, no para agradar.

“A mí me encanta trabajar. Yo no vengo aquí por poder, no vengo creyendo que voy a seguir en otro cargo, es más, ni siquiera aspiro a reelegirme. Yo estoy aquí porque realmente me gusta lo que hago”, expuso.

Remarcó que ha tratado de gobernar para todos. “Yo no gobierno para ningún partido político, no gobierno para la jefa de Gobierno, no gobierno para agradarle a nadie, gobierno para dar resultados”.

Ante la polémica de que los puestos hayan sido pintados de color blanco con el logotipo de la alcaldía, Cuevas afirmó que “es un tema de orden, disciplina, de mejorar la imagen urbana”.

Sin embargo, anunció que realizará mesas de diálogo con los comerciantes. “Es un tema en donde tengo que hablarlo con los vecinos y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, por supuesto que también me voy a sentar, a hacer mesas de trabajo”.