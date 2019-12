La procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, acudió a su entrevista con integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso capitalino para presentar su propuesta como Fiscal General de Justicia local y aseguró que no hay dados cargados, pues ella sigue las reglas.

“No tengo injerencia, no tengo posibilidad de definir nada, estoy siguiendo el proceso que me está marcando el Congreso y eso voy a seguir haciendo”, comentó.

Luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una terna de aspirantes a encabezar la nueva fiscalía, los legisladores acordaron realizar este viernes entrevistas a cada uno para evaluar y definir al nuevo fiscal, en su intervención Godoy Ramos aseguró que la Fiscalía entrará en funciones con reclamo de justicia contra la violencia hacia las mujeres y los casos de desaparición forzada de personas.

“Para atenderlo, tenemos que reconocer que existen, no ocultarlas, visibilizar y colocar a la institución del lado de las víctimas y la búsqueda de verdad, justicia, reparación del daño, acompañamiento indispensable y organización con la sociedad civil”, comentó.

Explicó que en el área de formación y selección de personal se basará en un nuevo modelo para la investigación de delitos de mayor impacto, mediante la conformación de unidades de investigación, integradas por Ministerio Públicos y policías de investigación.

Los diputados de Morena agradecieron su presencia y le dieron espaldarazo, al concluir, la procuradora capitalina expuso que tiene confianza en ella y que seguirá cumpliendo en lo que se le solicite.



Yo quiero ser fiscal: Ernestina Godoy

“Nada es seguro, estoy siguiendo en igualdad de circunstancias, me pidieron entregar documentos, los entregué, un ensayo, los entregué, me llamaron a una comparecencia, asistí, a otra, yo vengo… Tengo confianza en mí, yo quiero ser fiscal”, dijo.

Por su parte, Carlos Daza comentó que en caso de ser elegido como fiscal, la próxima fiscalía no solo será un membrete, sino que realmente tendrá de fondo una nueva estructura.

Aseguró que a pesar de que se menciona que hay dados cargados a favor de Ernestina Godoy, no se considera en desventaja, pues ella también tiene que demostrar su capacidad.

“Yo tengo que hacer la parte que me corresponde, demostrar mi capacidad, habilidad y ya le corresponde a ellos (los diputados) hacer la valoración, no me meto en cuestiones políticas. No me siento en desventaja no, porque ella (Ernestina Godoy) tiene que pasar y demostrar su capacidad”, comentó.

