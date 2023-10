Tras la manifestación de grupos feministas que tuvo lugar esta mañana a las afueras del Congreso de la CDMX, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, afirmó que no se trató de impedir que los colectivos se manifestaran, sino que, por el contrario, se aplicó el mismo protocolo de atención que se aplica en otros casos.

Durante su comparecencia en el recinto Legislativo, como parte de la glosa del V informe de Gobierno, el secretario fue cuestionado por la diputada Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, acerca de este hecho, a lo que el funcionario señaló que las mujeres se manifestaban en contra de la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos, no así en contra de la comparecencia que encabeza.

“Hubo más de 100 mujeres encapuchadas, con palos, varillas, martillos, que agredieron ateneas, no hubo ningún contacto de ateneas para poder agredir, por el contrario, y que finalmente su demanda era en contra de la Ley Godoy, no era en contra de esta comparecencia y, por supuesto, que la gente de concertación trató de establecer un diálogo para canalizar, no fue posible porque se negaron las personas que estaban aquí”, señaló.

Asimismo, señaló que se aplicó el protocolo para que las y los diputados que asisten al recinto Legislativo, pudieran hacerlo sin problema, como ha sucedido en otros eventos.

“No hay crisis de desapariciones en CDMX”

El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, negó que en la Ciudad de México se viva una crisis de desapariciones, luego de ser cuestionado acerca de este tema durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del V Informe de Gobierno.

Cuestionado en entrevista posterior a la comparecencia, sobre la discrepancia de cifras de desapariciones, el funcionario señaló que es un tema que trabaja con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía para precisar los datos referentes a esta problemática.

No obstante, afirmó que “no hay una crisis de desaparición, no es ese el tema; sí se han dado casos, en esos, se hace la búsqueda, en la mayoría de los casos ha sido exitosa”, expresó.

Señaló que en distintas ocasiones en las que ha habido movilizaciones de familias que reportan personas desaparecidas en la capital, las personas reportadas aparecen con vida.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz, fue cuestionado acerca de las acciones emprendidas por la actual administración para atender a las víctimas de delitos y en materia de desaparición de personas.

En su intervención, la diputada Daniela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, acusó que el “sello” de la administración es la “falta de planeación y evaluación de las políticas y acciones de gobierno”; en particular, se refirió a la atención a delitos en materia de trata de personas, así como a personas desaparecidas, toda vez que advirtió que más dé a mitad de las personas desaparecidas de las que se tiene registro en la CDMX desde 1962, fueron durante la actual administración, con una cifra de cuatro mil 914.

En respuesta a este señalamiento, el secretario de Gobierno afirmó que con las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Cuauhtémoc “todavía no han suscrito este convenio para las acciones de búsqueda, no porque se hayan negado, estamos en el proceso de seguir insistiendo”, dijo.

