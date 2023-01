No se puede excluir al PRD de las decisiones de la alianza rumbo al 2024 en CDMX, afirma líder capitalina

La presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, asegura que no pueden excluir a su partido de la toma de decisiones en la alianza opositora, tal y como se hizo a nivel nacional.

Recuerda que si bien las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD acordaron que el PRI coordinará las candidaturas en Coahuila y el Estado de México y el PAN la presidencial y de la jefatura de gobierno, en lo local es distinto, pues su partido definirá esto a nivel estatal.

“Eso que han dicho los (dirigentes) nacionales está bien en el sentido e que cada quien se hace responsable de lo que dice, yo me remito a la Ciudad de México y en el PRD definiremos desde el nivel estatal, no nacional. La Ciudad de México se define con los consejeros estatales y las candidaturas como lo hicimos en 2021, por eso la opinión fue de sorpresa ante este pronunciamiento de las dirigencias nacionales que fue un tanto irrespetuoso, pues como aliados vamos juntos por un bien común”, dice.

Recalca que en una alianza todos los partidos hacen falta, y que el papel del PRD en la Ciudad de México se definirá desde lo local. “En la Ciudad de México es distinto a cómo se maneja en lo nacional”.

Nora Arias precisa que las dirigencias locales no han platicado acerca de cuál será el partido que lleve mano en la elección del candidato a la jefatura de gobierno en 2024, por lo que podría ser el PRI, PAN, PRD o militante o no, “o sea, todavía no estamos definidos, como tú sabes ya han levantado muchos la mano, pero no se ha definido, y esto será de donde surjan los mejores candidatos y candidatas, pueden ser militantes o no, eso lo tendremos que platicar”.

Comenta que desde hace cuatro años empezaron a construir esta alianza desde los locales, por lo que “pretendemos seguir construyendo en base a respeto como lo hemos hecho siempre”.

Puntualiza que fundamentalmente el o la candidata a la jefatura de gobierno debe tener experiencia en la administración pública, haber dado buenos resultados y ofrecer certeza a los ciudadanos porque, dice, sino saben gobernar “es un costo muy alto para los ciudadanos y ya lo estaríamos platicando con los dos presidentes, junto con Atayde y Betanzos”.

Dejó claro que la Ciudad de México no se vería sin el PRD porque ellos ya han gobernado y han dado resultados. En este sentido, comenta que se podrían hacer encuestas y ver los resultados que hayan tenido los aspirantes en la administración pública para así definir a quién encabezará la alianza.

Argumenta que los proyectos personales no caben en ‘Va por la CDMX’, pues lo que se busca es el interés superior sobre el particular; de igual forma, descarta que la elección del candidato fracture la alianza.

“Estamos cuidando mucho la alianza y por supuesto llegar a estos acuerdos del mejor candidato o candidata y si no nos fracturamos en el 2021, no creo que nos podamos fracturar ahora”, subraya.

La perredista indica que los aspirantes a la jefatura de gobierno deben de olvidarse del ‘oye, yo voy o a mí me toca’. “Yo creo que esto no ayuda, y va a ayudar mucho este tema de coordinación que tengamos los tres presidentes y, sobre todo, el diálogo constante que favorece a la toma de decisiones”.

Por último, precisa que en los últimos dos años el PRD se ha fortalecido en las 16 alcaldías y están recuperando lo que alguna vez fue su partido y te puedo decir que el PRD está de vuelta en la Ciudad de México, dimos un primer ejemplo en el 2021 y en el 2024 por supuesto que estaremos dando la batalla”.