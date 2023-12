El precandidato único del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, asegura que la Ciudad de México es un lugar donde la gente ya quiere un cambio, por lo que Morena está temblando con su presencia y desde hace dos años han querido descarrilarlo en su búsqueda por la Jefatura de Gobierno, pero precisa que no les dará el gusto y que en 2024 va a ganar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que tiene las manos limpias en las indagatorias del llamado Cártel Inmobiliario, que es el precandidato más escaneado y que todos son necesarios, pero nadie es indispensable en el proyecto que encabeza. Comenta que en 2024 los capitalinos enfrentarán un gran dilema: escoger entre un gobierno con la inseguridad, con la falta de servicios y con poca calidad de vida, como el que hizo Clara Brugada en Iztapalapa o un gobierno de seguridad, con calidad de vida, donde la gente se siente segura, bien, y disfrute los espacios públicos, como el que él hizo en Benito Juárez.

“Llevan dos años buscando descarrilarme, inclusive, la última ya fue absurda: negarme la posibilidad de separarme de un cargo. Ellos no quieren que yo llegue a la Ciudad, pero no les voy a dar ese gusto. Yo sí quiero gobernar esta Ciudad y lo quiero hacer porque la gente en la Ciudad se merece algo mejor, y lo digo con mucha claridad, no me voy a detener y voy a seguir proponiendo porque eso le importa a la gente, quién le va a demostrar que después de tantas décadas ahora sí hay quien lo puede hacer bien”, apunta.

Sostiene que a la luz de los hechos, Morena está temblando con su precandidatura, pues siempre han estado obsesionados con él: en las comparecencias y presupuestalmente como alcalde; además de que ha sido investigado por la Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por si fuera poco, le han intervenido sus teléfonos.

“Entonces creo que no es una invención mía, esos son hechos, esto es una pequeña relatoría de 2021 a la fecha”, subraya.

Se le pregunta si cree que Morena le tiene miedo o es un discurso que ha creado y responde: “A la luz de los hechos, yo creo que están temblando porque todo el tiempo han estado obsesionados conmigo”.

Recalca que el tema del Cartel Inmobiliario sólo se trata de una campaña de desprestigio en su contra, y deja claro que no va a meter las manos al fuego por nadie, “pero a mi gobierno y a las cosas que he hecho, no le han podido quitar ni un solo logro”.

Indica que no cuenta con ningún amparo, que tiene las manos limpias y no tiene nada escondido en el clóset. “Si tuviera algo escondido, estos amigos ya me lo hubieran achacado en la cara. Espiaron mi teléfono tres años, se metieron con la UIF, con la Contraloría… no hay candidato en la Ciudad de México más escaneado que tu servidor y por eso estoy tranquilo, por eso estoy aquí, por eso he brincado muchos obstáculos y por eso les vamos a ganar la Ciudad de México”.

Asevera que no es clasista comparar Benito Juárez con Iztapalapa porque la gente no es culpable del mal gobierno de Clara Brugada. Además, dice, los vecinos de esa alcaldía quieren vivir mejor y deben recibir los mismos servicios de calidad que hay en Benito Juárez.

Taboada subraya que lo que busca es que la Ciudad tenga la misma calidad de servicios sin importar dónde se vive.

¿Qué opina de Clara Brugada?

—Hechos son amores y no buenas razones y en los hechos conoces a las personas. Te puedo decir, en los hechos, que soy un gobernante que dio resultados, que la gente en Benito Juárez vive contenta, que la gente de Benito Juárez puede presumir que vive en un lugar seguro. Por el otro lado, ella, primero, es producto de dos cosas: de la imposición de Juanito en 2009; segundo, ella es una candidata que perdió la encuesta, entonces, ahí están sus resultados, ahí está el personaje que decidieron poner y creo que la gente tiene claro cómo quiere vivir los próximos años.

Tiene claro que gobernar Benito Juárez no es lo mismo que gobernar toda la Ciudad, por lo que hay que focalizar muchos programas y acciones, pero destaca que hay algo que sí se puede hacer en los dos lados, por ejemplo, mejorar las escuelas, deportivos, repavimentar con concreto hidráulico y con esto mejorar la calidad de vida de todos.

“Yo creo y estoy convencido de que en esta Ciudad sí se pueden dar las condiciones mucho más parejas para todos: darle medicinas y médicos gratos a los adultos mayores. Hay que regresarle a las mujeres las mastografías, eso no es imposible hacerlo en Ciudad, yo lo hice en Benito Juárez… no es lo mismo gobernar una alcaldía que toda la Ciudad, no, pero hubo cosas que se hicieron distintas y eso se merece la Ciudad de México”, destaca.

El panista precisa que esta es una campaña sólo de dos

¿O sea que sólo hay de dos sopas?

—En esta Ciudad hay de dos sopas: o quieres vivir con calidad de vida y seguridad o quieres vivir como en el desastre que tuvo ella en Iztapalapa, ¿cómo quieres vivir en esta Ciudad? Esa es la gran pregunta, a la gente en la Ciudad, es lo que les preocupa, cómo van a vivir sus hijos, a qué escuelas públicas van a ir. Qué prefieren, insisto, ¿gobiernos con calidad de vida o el desastre que dejó en Iztapalapa?”

Taboada afirma que el PRI y el PRD son partidos aliados con los que construyen un proyecto común y que con su ayuda, militantes y actores políticos, ganarán la Ciudad. “Vamos a gobernar con ellos y con mucha sociedad civil”.

¿La derecha puede llegar a la Ciudad de México?

—No es derecha, es un proyecto incluyente, plural, que está construido por el humanismo del PAN, por la construcción institucional del PRI y, por supuesto, por la construcción social del PRD. Es un proyecto diverso y común, no va a estar en riesgo ningún derecho conquistado y hay que darle para adelante. Hay que ver a esta Ciudad con un cambio, pero con futuro, ellos no representan el futuro.

También comenta que el alcalde de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, quien impugnó el proceso en que fue designado como precandidato de la alianza opositora, ha tomado sus decisiones y que incluso lo ha buscado sin éxito.

“Es una persona a la que respeto y en cualquier escenario le deseo éxito. En estos proyectos hay que sumar mucho, hay que sumar a todos, por supuesto que en todos lados hay condiciones complejas porque los cargos son limitados y las aspiraciones son muchas, nosotros esperamos siempre sumar. Hay mucha gente que busca un cambio en la Ciudad y está viendo con buenos ojos esta alternativa”.

Sobre la edil de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien también puso una pausa a su relación en el frente opositor, indica que todos los alcaldes merecen respeto y a la pregunta concreta de si les va a extrañar, responde que todos son necesarios, pero nadie indispensable.

“Y vamos a construir siempre con mucho respeto, pero también de buscar que los actores que se queden en este proyecto es porque quieren un cambio en la Ciudad de México”, expone.

En este sentido, Taboada subraya que su mano siempre estará extendida y estirada para construir un proyecto que le dé mucho mejor vida a la Ciudad de México.

¿Va abajo en las encuestas?

—Todos tranquilos, yo ya me sé esta película, en 2021 íbamos 21 puntos abajo, incluso ponían que perdíamos Benito Juárez, tranquilos, vamos a ganar la Ciudad de México. Estoy muy confiado porque hemos visitado las alcaldías que no gobernamos, la mayoría de ellas, y la gente está teniendo una respuesta increíble porque está muy cansada, la gente sí quiere un cambio en la Ciudad de México.