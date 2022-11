“No nos renovaron contrato, ahora es Airbnb”

Especialistas, urbanistas y ciudadanos solicitaron al Congreso de la Ciudad de México y al Gobierno capitalino regular la renta de corta estancia que se oferta en aplicaciones como Airbnb, ya que está llevando al desplazamiento de personas que, de forma inesperada, son notificadas de que no podrán renovar sus contratos de alquiler, porque serán ofertados en dicha plataforma hasta en el triple de precio.

Los expertos expusieron a EL UNIVERSAL que un mecanismo para regularlos sería incluir lineamientos en la futura ley de ordenamiento territorial y el plan general de ordenamiento territorial, los cuales no se han aprobado, además de modificar la Ley de Vivienda o actualizar el Código Civil.

“Al Gobierno de la Ciudad le da miedo regular el mercado en renta, sólo en este momento está en el Código Civil, pero no lo hemos regulado, digamos, en la Ley de Vivienda, deberían quedar algunos principios para regular este mercado en el programa de ordenamiento territorial y cuando lo analizas es muy crítico lo que está pasando, casi no tienen propuestas para regular este mercado”, dijo en entrevista el representante de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la Ciudad de México, Armando Rosales García.

Leer también: Video. Comerciantes bloquean avenidas Balderas y Juárez; vandalizan vehículo del gobierno CDMX

Señaló que con una ley de ordenamiento territorial adecuada se podría establecer las contraprestaciones a las que estarían obligados los propietarios que ponen las viviendas en renta y un mecanismo de supervisión adecuado.

“Los Airbnb funcionan como establecimientos mercantiles y se les debería de regular como tal, es decir, pagar impuestos, supervisiones periódicas, igual como se verifica a un hotel que cumpla con medidas de protección civil, estar sujetos a la Ley de Salud. No estamos en contra de los Airbnb, pero se les tiene que regular adecuadamente”, afirmó Rosales García.

Claudio Nieto, director de la Carrera de Arquitectura de la Universidad La Salle, coincidió que no hay una normatividad que regule a estas plataformas y el mecanismo de renta de un inmueble.

“Sí falta una regulación”, ya que actualmente existen instrumentos de planeación urbana y un Reglamento de Construcción donde indican características para edificar, pero “cómo un inmueble se puede registrar en estas plataformas, no está normado en ningún instrumento de planeación”, dijo.

“Si este fenómeno sigue creciendo, en un futuro inmediato se tiene que considerar dentro de las actualizaciones a planes e instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano”, advirtió.

EL UNIVERSAL buscó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad para conocer su postura, pero no se tuvo respuesta.

“Quisiera permanecer en el Centro, pero si tengo suerte me iré a la periferia”

Ciudadanos compartieron a este diario que sus caseros pasaron de un promedio de alquiler mensual, a ganancias hasta el triple con la empresa Airbnb por cuota de hospedaje diaria, por lo que llamaron al Gobierno capitalino a cuidar el derecho que tienen a la vivienda digna y de calidad.

Karla (a quien llamaremos así para proteger su identidad) vivió por más de tres años en el departamento del edificio Victoria, en la calle López 44, en la Colonia Centro. En menos de cuatro meses le avisaron que no le renovarían el contrato y, ante la urgencia, actualmente vive con una amiga; sin embargo, teme que ante las alzas en las rentas de la zona pueda seguir viviendo en esta área que, además de disfrutar, facilita su vida desde hace nueve años.

Comentó que en el edificio Victoria, ubicado cerca de la Alameda Central, el promedio del pago de renta era de 10 mil pesos mensuales. El inmueble tiene cerca de 25 departamentos.

“Nos mandaron una notificación de que ya no iban a renovar los contratos, y así salimos. Respetaron los contratos, pero ya no los renovaron, van a hacer un Airbnb, las rentas iban desde 8 mil hasta 16 mil pesos. (...) Me he enterado que están arreglando los departamentos, los están amueblando para que sean Airbnb”, relató.

Karla indicó que mudarse implicó, de un momento a otro, gastos y un guardadito extra para abonar renta y buscar en qué lugar vivirá ahora. “Además, aunque poquito, pero también le invertí dinero al departamento que dejé”.

“Quisiera permanecer en el Centro, pero justo viendo las rentas está difícil, están muy elevadas y me temo que tendría igual que irme más lejos o si tengo suerte a zonas más periféricas por La Lagunilla, La Merced”.

Leer también: Fotos tomadas antes de la tragedia de México contra Argentina: Sheinbaum presume ver el partido abrazada de su prometido

Otro caso es el de David, quien habitó por años en un loft en el inmueble ubicado en la calle Prosperidad, en la colonia Escandón, en Miguel Hidalgo. “Hace dos años empezaron a rescindir los contratos hasta que nos sacaron. La renta promedio fue de 12 mil 500 mensuales, no era nada barato”, comentó.

Por el momento, David optó por vivir con un familiar, hasta que encuentre un nuevo espacio que se acomode a sus necesidades y a su bolsillo. El edificio en que vivía ahora se renta a través de Airbnb, donde se ofertan los departamentos desde 900 o mil 200 pesos por noche.

Derecho a la vivienda

Karla consideró que hace falta una ley donde se ponga límites a este tipo de rentas. “Para mí significa desplazar a la persona, y el cambio que implica que personas lleguen de otro lado, no tengo nada en contra de los turistas, pero la calle López, en el Centro, aunque está muy cerca de la Alameda, está llena de negocios locales, todavía perduran la tintorería, los cafecitos, la fonda y yo creo que en cuando lleguen más turistas llegaran las grandes franquicias.

“La zona del Centro está llena de comerciantes, mucha gente que trabaja en el Centro será desplazada, tendrá que vivir más lejos de su lugar de trabajo, dañando la calidad de vida de las personas. Me preocupa que ya no podamos vivir en la Ciudad”, lamentó.

Mientras que David dijo que el inmueble en Escandón opera como hotel, sin serlo. Por lo que pidió a las autoridades regular la renta por aplicación ya que es un derecho tener una vivienda accesible al lugar de trabajo, sin representar gastos incosteables.

“Los loft ya operan como hotel; el dueño puso un cuarto de lavado para los turistas e incluso trabajan cerca de siete personas en aseo, sin ningún tipo de regulación”, concluyó.