El representante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Eduardo Santillán, aseguró que su partido no le teme al recuento voto por voto en las alcaldías La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en donde obtuvieron la victoria por un apretado margen.

En el marco del posible recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó claro que volver a contar los votos ofrece certeza a la elección; sin embargo, comentó que esto no sería posible, pues la oposición no solicitó un reconteo en sus impugnaciones.

“Nosotros no le tememos al voto por voto, al casilla por casilla, cuanta más certeza haya de una elección, mayor legitimidad hay de los funcionarios que resulten electos. Nada más que, pues, a la oposición no se le ocurrió hacer solicitud de recuentos; entonces, como ellos sí le temen a los recuentos, por eso no lo solicitaron, por eso es que no puede haber recuentos en las alcaldías que comentes”, aseveró.

De acuerdo a los Cómputos Distritales, en Álvaro Obregón hay una diferencia de 3.1% entre el primero y segundo lugar; en tanto, en La Magdalena Contreras esta diferencia es de 2.8%.

Al respecto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, quien no obtuvo la reelección, precisó que si se hace un recuento total de votos en Cuauhtémoc, también se tendría que hacer en Álvaro Obregón.

“En principio el recuento se hace cuando hay una diferencia de menos de un punto, no es el caso de Álvaro Obregón, como no lo es el caso de Cuauhtémoc; (pero) si se hiciera en Cuauhtémoc se tendría que hacer también en Álvaro Obregón… (si se hace un recuento en Cuauhtémoc), tendría también que haberlo acá, por supuesto”, apuntó.

Recordó que en su impugnación se evidencian supuestas irregularidades como la Elección de Estado que se vivió y el rebase en lo tepes de gastos de campaña. Asimismo, evidenció que durante la campaña presentaron más de 200 quejas que no se resolvieron en el instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

