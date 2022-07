"No he logrado justicia": a 8 años del feminicidio de su hija Fer, María teme que liberen al asesino, su yerno

Toluca, Méx.- La señora María Magdalena Velarde, mamá de Fernanda Sánchez, víctima de feminicidio en 2014 en Cuautitlán Izcalli, lleva 8 años luchando contra el sistema de justicia mexiquense para alcanzar lo que ella considera como “la paz".

El feminicidio de su hija fue tipificado como suicidio el día de los hechos por policías municipales, años después logró retipificarlo a feminicidio. La próxima semana tendrá audiencia para sentenciar al presunto responsable del asesinato de su hija y, si bien espera que sea vitalicia, teme que el juez falle a favor del responsable.

“No he logrado tener justicia, las autoridades en el Estado de México nunca hicieron su trabajo, fuí amenazada, tuvimos que salir de la casa huyendo, de todos modos tuve que luchar por la reclasificación del caso y en el camino, mataron a mis hijos. Ni siquiera nos dicen quién o quiénes fueron y la familia de él (Led) me advirtió desde un inicio que me iban a matar a mi familia si insistía en acusarlo del asesinato de mi hija. Así pasó”, lamentó.

Narró que las autoridades, pese a las condiciones de evidente vulnerabilidad, no le brindaron las debidas medidas de protección porque de lo contrario “mis hijos estarían vivos. En mi familia asesinaron a cuatro personas, por las que exijo justicia”.

Lee también: Joven se lanza de auto en movimiento para evitar secuestro en Tenango del Valle, Edomex

Añadió que en esta ruta para alcanzar la verdad, lo ha perdido todo, no puede vivir en su casa, perdió su pequeño negocio, su auto, aunque nada de eso le importa tanto como haber perdido a sus tres hijos y el niño que esperaba Fer.

Obligan a retirse de audiencia

El 5 de julio, dijo, durante la audiencia, el juez del Tribunal Superior de Justicia estatal, Edson Apolo Dionisio Santos la obligó a retirarse de la audiencia porque ella portaba una camiseta con la leyenda: Por exigir justicia me mataron a mis otros hijos. Primero le pidieron que la volteara, pese a que es un derecho para poder expresar su situación, pues la playera no señala responsables. “Aún así el juez me obligó a quitármela o me prohibiría la entrada y creo que no está viendo por los derechos de las víctimas ni de los familiares”, reprochó.

Dijo que Led "N" embarazó a su hija cuando tenía 15 años, momento en que se casó con ella, para no ser denunciado por estupro, pero a los 18 años de edad, con cuatro meses de embarazo la "molió a golpes, tanto que le rompió la nariz y la parte superior del labio quedó expuesta hacia afuera, pero eso no lo vio la autoridad cuando llegó a la escena del crímen, sino la vieron colgada por sus propias manos".

Lee también: En 30 segundos, sujetos asaltan a jóvenes afuera de un domicilio en la Roma Sur

Fernanda sufría violencia

Su hija fue víctima de violencia, días antes de su asesinato, estableció una denuncia y logró una pensión de 2 mil pesos mensuales para su hijo, trabajaba y quería seguir con sus estudios, pero el papá de su pareja, quien la acosaba sexualmente, la obligó a regresar a casa bajo el amago de quitarle al niño e incluso asesinarla si no volvía.

“El día de los hechos dijeron que se había colgado, pero uno de los propios policías me dijo que me pusiera lista porque ella no se había quitado la vida. Nunca pude verla, sino el reconocimiento del cadáver lo hizo su suegra en el MP”. A Fer la golpearon tanto que tenía la nariz rota, arañada la cara y el cuerpo, las rodillas rasguñadas y llenas de moretones, todo el cuerpo estaba amoratado. Supuestamente se colgó de un gancho de carne, pero después de muerta se cortó las venas. “Quisiera que me explicaran cómo es que después de muerta hizo eso”.

Desde el 4 de enero, reconoció la señora, comenzó una lucha contra las autoridades, ese día se quedó con su nieto y hasta los 3 años, cuando al tratar de obtener la guarda y custodia, las autoridades ayudaron a Led, el MP consultó al juzgado de lo familiar sobre su situación jurídica, y éste respondió que estaba en calidad de inocente. Le devolvieron al niño e incluso la amenazaron con acusarla de secuestro.

Lee también: Combi choca contra árbol en Tlalnepantla; hay un muerto y 11 lesionados

“Me lo prestan cada 15 días, pero el niño vivió un infierno, le pegaban, lo maltrataban, nunca estuvo protegido, me lo entregan en el 2021, hasta que fue detenido su papá y vinculado a proceso”, señaló.

Aunque sigue el proceso judicial, dijo que teme por su seguridad, la de su nieto y que dejen en libertad al presunto responsable del feminicidio de Fer, por lo que pidió a las autoridades judiciales escucharla y sensibilizar a la autoridad responsable de sentenciar.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr