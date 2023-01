“No hay problema si Döring sigue al frente”, dice Morena en Congreso de CDMX

La coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, asegura que hay estabilidad en el Poder Legislativo de la capital, tras el acuerdo político al que se llegó para nombrar al panista Federico Döring como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

De igual forma, en entrevista con EL UNIVERSAL, precisa que su partido no ve con malos ojos que el hoy vicecoordinador del grupo parlamentario sea nombrado coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), para que así pueda continuar como presidente de la Jucopo más allá del 15 de febrero, fecha en la que concluye el acuerdo político suscrito por los diputados locales, tras la liberación de la orden de aprehensión contra el líder actual, Christian Von Roehrich, por el delito de asociación delictuosa.

“Nosotros no tenemos ningún problema con Federico Döring. Hemos demostrado, al llegar a este acuerdo político, que el interés que va a predominar en nosotros es la estabilidad del Congreso, la funcionalidad y nuestro trabajo legislativo, porque para eso fuimos elegidos y tenemos que entregar buenas cuentas. Entonces, sea Federico Döring o sea quien sea, nosotros vamos a tener diálogo y poder llegar a acuerdos”, comenta la legisladora local por un distrito de Iztapalapa.

Ávila Ventura recuerda que en diciembre el PAN quería imponer de facto a Döring al frente de la Jucopo, por lo que hubo resistencia y diálogo para lograr un acuerdo político que generó estabilidad y tregua.

“Al tener este acuerdo político creo que planteamos estabilidad para que vayan saliendo las cosas, como este periodo extraordinario que tenemos y que es parte de la función que tiene la Junta de Coordinación Política para aprobar un acuerdo para un periodo extraordinario, que después baje al pleno y podamos llevar a cabo. Entonces, considero que de aquí al 15 de febrero, pues ya el coordinador del PAN [Christian Von Roehrich] tendrá que regresar o pedir su licencia para que llegue su suplente, o si no hace ninguna de esas cosas, el Congreso ya tendrá facultad para llamar a su suplente”, comenta.

La coordinadora morenista subraya que con cinco faltas consecutivas se puede llamar al suplente de un diputado local para que rinda protesta, y esto ocurriría exactamente la semana del 15 de febrero.

“Eso lo tiene muy claro el PAN, ellos no pueden aferrarse al asunto de que quieran mantener al diputado Christian [Von Roehrich], aun violentando el reglamento y eso, por supuesto, que no se va a permitir”, detalla.

En este sentido, asegura que no tienen ningún problema con Federico Döring, y que el interés que va a predominar en Morena es tener un Congreso capitalino estable y funcional.

EL UNIVERSAL publicó el 23 de diciembre una entrevista con Federico Döring, quien comentó que no piensa en qué va a pasar después del 15 de febrero, fecha en que termina su nombramiento como presidente de la Junta de Coordinación Política, aunque espera que para esos días ya esté resuelta la situación jurídica de Christian Von Roehrich para entregarle el cargo “y no tendríamos que especular un plan B o C”.

En esa ocasión afirmó que durante estas semanas tendrá una relación cordial e institucional con los demás coordinadores y vicecoordinadores, y acepta que como presidente de la Jucopo está obligado a tener un comportamiento más institucional.

Rechaza parálisis legislativa

La líder de la bancada morenista local descarta que haya una parálisis legislativa en el Congreso de la Ciudad de México, pues más vale calidad que cantidad en las iniciativas aprobadas.

Precisa que en el anterior periodo ordinario de sesiones se aprobaron leyes importantes para la Ciudad, como la de publicidad exterior y la de elevar a rango constitucional los programas sociales Mi Beca para Empezar y la Escuela es Nuestra.

“Hay en el Congreso algo que se venía dando anteriormente, de que el diputado que suba más iniciativas, pues es el que tiene la estrellita, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo del legislador, sino qué iniciativas propones y cuáles se aprueban, porque puedes meter 150 iniciativas y de esas no se aprueba ninguna, entonces eso está implicando que se acumulen iniciativas que no tienen ninguna viabilidad”, acota.

Anuncia que para febrero sus prioridades serán ampliar la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial, elevar a rango constitucional el acceso a internet y otras dos iniciativas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para fomentar la reactivación económica en materia de agua y protección civil.

Otro tema que estará presente en el próximo periodo ordinario de sesiones, dice, es el de la prohibición de las corridas de toros. En lo personal, adelanta que está en contra de la tauromaquia, pero deben analizar a detalle esta iniciativa ciudadana para saber el impacto económico y de empleos que traería eliminar este tipo de espectáculos.