“No es una buena era para ser hombre”, Andrés Roemer habla sobre personas acusadas “falsamente”

“It is not a good era to be a men”, que sería traducido al español como que no es una buena era para ser hombre, fueron las palabras del intelectual acusado de violación y prófugo de la justicia, Andrés Roemer en una publicación en Twitter.

Una cuenta de dicha red social llamada “Art of Life”, de contenido en inglés, preguntó a sus seguidores cuál era la mayor amenaza para los hombres en el 2022, a lo que el exconductor contestó que “ser acusados falsamente de cosas que no hicieron, y nunca harían. Sin el derecho a decir la verdad al poder. Careciendo de toda presunción de inocencia”.

Además, dijo que ser culpable por acusación es estar carente de todo debido proceso y cerró su comentario diciendo que esto es “Injustamente destruidos con sus familias. Inhumano”.

Cabe recordar que la Fiscalía Capitalina dio a conocer que obtuvo una cuarta orden de aprehensión contra, Andrés Roemer, luego que se encontrarán pruebas suficientes proporcionadas por una de sus víctimas quien lo denunció por violación, a pesar de esto y de que la dependencia investigadora conoce a la perfección su ubicación, aún no lo han detenido.

Aunado a que el académico es buscado por la Interpol, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó los trámites ante las instancias correspondientes, en este caso: la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes hacen lo propio ante el Estado de Israel, a efecto de que pueda ser detenido, con fines de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional.

Being falsely accused of things they didn’t do, and would never do. Without the right to speak truth to power. Lacking all presumption of innocence. Guilty by accusation: lacking any due process. Unfairly destroyed with their families. Inhumane. It is not a good era to be a men.

— Andrés Roemer (@Roemer_Andres) December 2, 2022