“No es imponer disciplina, es ser responsable”: presidente del congreso de CDMX

El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de la Ciudad de México, el general en retiro Fausto Manuel Zamorano Esparza, asegura que durante su encargo no tomará decisiones a título personal, sino que todo será consensuado y avalado por la mayoría de los diputados.

De igual forma, descarta que imponga disciplina, pues, dice, es decisión y convicción personal de cada legislador ser responsable, llegar temprano y cumplir con sus responsabilidades parlamentarias. No obstante, lo que sí pondrá, adelanta, es el ejemplo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que no le sorprendió su nombramiento, pues lo merecía, y que dirigir al Ejército y al Congreso han sido tareas sencillas.

“Para mí las dos cosas [Ejército y Congreso] han sido muy fáciles, no es más que ser responsable, estar preparado y entender que nadie piensa igual, y que uno siempre tiene que encontrar un término medio, una palabra inteligente para no lastimar y para así producir algo positivo”, sostiene.

Al recibir a este medio en las oficinas de la Mesa Directiva del Congreso, indica que el diálogo y el respeto entre los diputados debe ser fundamental para legislar y alcanzar acuerdos.

“La comunicación es determinante, y bien coordinados, respetándonos, creo que vamos a llegar a buenos resultados. Por supuesto que no dejo de ver que esto no es un asunto sencillo porque el pensamiento no es recíproco, siempre es diferente de unos a otros y cada quien tiene intereses personales, de grupo y quiere tratar de imponer su propio interés personal o de grupo, por lo que uno tiene que buscar que haya un acuerdo, que todos nos entendamos y que aceptemos que no siempre mi punto de vista es el verdadero”, subraya.

En este sentido, hace la analogía de que el Congreso es como una la liga de futbol en donde hay varios equipos que se ponen la camiseta de su partido, pero algo en lo que coinciden, dice, es en el deseo de trabajar a favor de los ciudadanos.

Deja claro que para él las instituciones son primero y que todos los diputados deben conducirse y cumplir con lo que marca la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso. Además, destaca, deben guiarse por lo que marca la Constitución política local y federal.

Precisa que su sello al frente de la presidencia de la Mesa Directiva será la seriedad, prudencia, mesura y respeto. A pregunta expresa de si tomara decisiones individuales, como lo hizo la Mesa Directiva pasada, el priista responde que la presidencia del Congreso no tiene facultad para, por sí misma, tomar determinaciones personales, por lo que todo será consensuado.

“Absolutamente [las decisiones que tome serán consensuadas], serán el resultado de lo que los propios grupos parlamentarios, e individualmente los diputados voten y lo que las mayorías determinen, es lo que se va a cumplir”, sostiene.

Romper usos y costumbres

Fausto Zamorano puntualiza que una de sus principales tareas será ir, poco a poco, rompiendo esos usos y costumbres que han ido alterando el cumplimiento de los horarios y la asistencia en el Congreso, aunque refiere que esto depende de la responsabilidad de cada diputado, y deben ser los capitalinos quienes identifiquen y califiquen este comportamiento.

“En el caso mío, soy el árbitro y tendré que ir ajustando los horarios y el cumplimiento en lo posible a eso, entendiendo que debe de haber siempre alguna flexibilidad porque siempre hay compromisos que se enciman con los horarios del Congreso”, expresa.

Comenta que él no se encarga de los descuentos, que eso es una tarea de la Oficialía Mayor, por lo que no vislumbra comenzar con descuentos para que los diputados lleguen temprano y cumplan. Lo único que puede aportar, señala, es su ejemplo. “Por eso ustedes ven la seriedad del presidente, por sus antecedentes de ser una persona respetuosa, puntual y atenta con todos, con el ejemplo estamos predicando, pero ya cuando la gente ha crecido muchas veces se dan cuenta, pero no lo practican muchos, muchos”.

El priista Fausto Manuel Zamorano fue electo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso para este segundo año de Legislatura, gestión que concluirá en agosto de 2023.