Multan a choferes de 30 rutas por malas prácticas

El Gobierno de la Ciudad de México sancionó a transportistas de 30 rutas por incumplir los acuerdos que derivaron del incremento de un peso a la tarifa, debido a que continúan las malas prácticas en el servicio concesionado, desde no usar uniforme, llevar acompañantes y no portar los documentos oficiales.

A partir de una solicitud de transparencia formulada por EL UNIVERSAL, la Secretaría de Movilidad (Semovi) enumeró las rutas sancionadas del 15 de junio de 2022 al 31 de enero de 2023, a través de las visitas de verificación realizadas en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), las cuales son: 1, 2, 5, 14, 15, 18, 20, 26, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 57, 56, 60, 62, 68, 69, 70, 73, 86, 87, 91, 100, 104 y 117.

Este diario cuestionó a la Semovi sobre cuáles fueron las faltas que cometieron los operadores del 15 de junio al 31 de enero de 2023 y las amonestaciones correspondientes a los transportistas; la dependencia respondió que las faltas fueron uniforme incompleto, licencia Tipo C no vigente, llevar acompañante, no efectuar el retiro de polarizado, no contar con la cromática (rótulo de placa), malas condiciones físico-mecánicas (llantas, luces, asientos, postes, parabrisas, ventanas y puertas), falta de funcionamiento del kit de seguridad (GPS, cámaras y botón de auxilio), y tarifa no autorizada.

Sobre las multas, la Semovi informó que fueron aplicadas conforme a lo establecido en los artículos 250, 251, 252, 253, 254 y 255 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, así como 235, 236, 237 del Reglamento de la Ley de Movilidad.

Por ejemplo, de acuerdo con la Ley de Movilidad en los citados artículos, por prestar el servicio sin tener la concesión o permiso correspondiente serán acreedores a una multa de 350 o hasta 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (36 mil 50 pesos a 46 mil 350 pesos).

En caso de cobro de tarifas distintas, el pago de la sanción será de 40 a 60 UMA, es decir, de 4 mil 240 a 6 mil 360 pesos. O bien, de no contar con licencia de conducir o tenerla vencida, la multa es de 80 a 100 UMA, 8 mil 480 pesos a 10 mil 600 pesos.

Los usuarios no ven mejoras

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAl en avenida División del Norte se observaron microbuses de la Ruta 1 con el cofre abierto y pasaje a bordo; también se registró a camiones de la Ruta 27 haciendo paradas y base en zonas no permitidas.

Al cuestionar a usuarios sobre el servicio que reciben y si éste ha prosperado a raíz del incremento tarifario, indicaron que no se ha visto mejoría.

“Yo veo igual de malo el servicio que antes de que le subieran la tarifa. Se siguen pasando el alto los microbuses, andan haciendo carreritas, pero creo que ya nos estamos acostumbrando”, comentó un usuario.

Diana Ahumada aseguró que el servicio “sigue siendo el mismo: malo. A veces te cobran más, se supone que es una tarifa fija y apenas me subí a uno que iba para Nativitas y le borraron el precio y te cobran más.

“A veces hacen paradas donde no deben. Al principio su uniforme era impecable, ahora andan como si nada, o sea igual que siempre”, mencionó.

El 9 de junio de 2022, el Gobierno capitalino anunció el incremento de un peso a la tarifa a cambio del compromiso por parte de los transportistas de cumplir con un decálogo a fin de mejorar el servicio.