Mototaxis, entre lo ilegal y lo necesario

Toluca, Méx.— Verónica es originaria de San Pablo Autopan, zona norte de Toluca, y se desempeña como trabajadora del hogar en Metepec. Desde que tiene memoria, a donde vive no llega el camión, no hay alguna ruta que la deje cerca de su casa. Para trasladarse tiene dos alternativas: taxis de sitio colectivos e irregulares y mototaxis, pero, dijo, ambos son inseguros, pero “no queda de otra”.

En esta zona norte de Toluca, la mayor parte del territorio es milpa o tierra seca de ejidos sin sembrar, así que caminar desde la parada del camión hasta su casa no es opción, porque hay muy poca vigilancia de policías locales, no hay iluminación y es inseguro, tanto que hasta hace unos años operaban las bandas de huachicoleo en los ductos de la terminal de Pemex. Así que para ella utilizar mototaxi es una alternativa, es más barato y menos inseguro que los taxis de sitios pirata.

“Al menos no debo irme caminando entre la tierra, las jaurías de perros callejeros que son bien agresivos y la inseguridad, porque asaltan o hay violaciones”, comentó.

En la entidad no hay claridad sobre el número de unidades que operan entre mototaxis y bicitaxis. Por un lado, los diputados morenistas Nazario Gutiérrez y Adrián Galicia estiman que podrían superar los 60 mil entre las dos modalidades, mientras que el secretario de Movilidad mexiquense (Semov), Luis Limón, calcula que serían cerca de 25 mil motos destinadas al transporte público, la mayoría asociadas a partidos políticos.

Diputados de Morena han propuesto reformas para garantizar la regularización de los transportes. “Es un asunto que se ha evitado atender. Los representantes públicos de la Legislatura tenemos la obligación de corregir, al ser una exigencia social”, refirió Nazario Gutiérrez.

La reforma se prevé que sea en un párrafo del artículo 5 de la Constitución para que esté acorde a la ley general y abrogar la Ley de Movilidad del Edomex, explicó. Y se buscará armonizarla con dicha ley a nivel federal.

El proyecto comprende seis títulos relacionados a la circulación, usuarios, seguridad y perspectiva de género. Por ahora, estas unidades brindan servicio de traslado al 100% sin regulación ni norma técnica para su operatividad, pues en la Ley de Movilidad actual no están considerados como legales.

Luis Limón precisó que se trata de servicios de corto itinerario en zonas de difícil acceso, donde no llegan otros medios de transporte, por lo que propuso su ordenamiento, toda vez que no pueden desaparecer y son necesarios en varios puntos del estado.

A esta petición ante el pleno del Poder Legislativo estatal se unieron diputados de Morena, quienes promovieron una nueva Ley de Movilidad en la entidad, que ya se analiza en comisiones, que incluye la regularización de estos servicios.

“Servicio riesgoso, pero necesario”.

En la zona norte de Toluca, el territorio es extenso, la población es creciente según autoridades locales y el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI), quien representa ese distrito, y confirmó que el crecimiento exponencial de la población no sólo ha generado una alta demanda de servicios, sino el incremento de medios de transporte irregulares.

Hasta hace cinco años, el ayuntamiento contabilizó 180 bases de taxis irregulares y más de 800 mototaxis, que se convirtieron en una alternativa de empleo para jóvenes de la región, quienes dejan sus estudios de secundaria para trabajar y apoyar con la manutención en casa, dijo Ricardo Díaz, director de la primaria-secundaria pública Sentimientos de la Nación, en San José Guadalupe Huichochitlán.

En el Valle de Toluca, de acuerdo con la Semov, hay presencia de mototaxis en Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Otzolotepec y una parte de Metepec, en otras regiones mexiquenses figuran en Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Las autoridades locales indicaron que este transporte brinda servicio en El Cerrillo, San Pablo Autopan, San Pedro Totoltepec, San Andrés Cuexcontitlán y San Cristobal Huichochitlán, donde el municipio no los puede retirar definitivamente porque no son la autoridad responsable.

Costos y operación

Los mototaxistas apuntaron que los viajes son dentro de la comunidad, es decir, por las inmediaciones del río Lerma; llevan alumnos a las escuelas de la región, personas de la tercera edad hacia las delegaciones para la entrega de apoyos o a las iglesias.

Detallaron que las motos tienen un valor de entre 22 mil y 25 mil pesos, además de 5 mil pesos las calandrias, gastan entre 400 y 700 pesos por semana en gasolina, el costo de traslado es de siete pesos y únicamente se quedan con 150 pesos libres al día.Los trabajadores, en su mayoría hombres, con apenas una decena de mujeres laborando en la estación de San Pedro Totoltepec, inician su jornada desde las 06:00 horas hasta las 19:00; para trabajar sólo cuentan con un casco y generalmente están cubiertos por el gorro de la sudadera y una gorra que les cubre la cabeza del sol, no llevan rodilleras, coderas ni otros medios de protección. Tampoco cuentan con seguridad social ni prestaciones, aguinaldo o vacaciones, y a bordo de la calandria pueden trasladar hasta cinco personas por viaje.

Quieren entrar en la legalidad

Jacinto Camacho, conductor desde hace 10 años de mototaxi en la región norte de Toluca, admitió que sabe que no cuentan con los permisos estatales para realizar su trabajo, aunque se justifica con que son necesarios porque llegan a lugares donde no acceden los camiones o los taxis, sobre todo colonias donde las calles no están pavimentadas o son consideradas peligrosas.

Dijo que ellos no migran hacia una nueva modalidad, como las bicicletas, porque la gente no las acepta, son más lentas y los usuarios los buscan porque reducen a cinco minutos los viajes desde las áreas ejidales, por ejemplo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), además de trasladar trabajadores a las zonas industriales.

“Si nos preguntan si estamos bien con estas condiciones, pues no. Ganamos poco, es inseguro, nos han asaltado, a veces sacan navajas, los pasajeros ebrios por la noche no pagan y una vez casi linchan a un compañero que tras- ladaba a una estudiante y a un señor que la tocó [a la alumna], ella pidió ayuda y la comunidad pensó mal, responsabilizó al compañero [a quien] bajaron de la unidad, lo golpearon, fue rescatado por la policía”, relató.

Subrayó que no temen a la regularización, sino a no contar con el dinero para pagar placas, permisos y otros requisitos de la autoridad, pues muchos son dueños de su motocicleta, que pagan en mensualidades, apenas si sacan dinero para solventar sus necesidades familiares: “No alcanzaría si debemos pagar permisos y tarjetones como en otros medios de transporte”.

Empresarios del transporte se pronuncian en contra

Para el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón López Nava, la idea de la regularización es un error que van a pagar los ciudadanos.

Afirmó que el sector regularizado invierte mucho dinero en cumplir las normas y mantener actualizadas las unidades, además de capacitar a los operadores y tener los documentos en regla, en contraste con el otro servicio de transporte: “Se tienen documentados al menos una privación ilegal de la libertad y dos violaciones, ambos delitos cometidos contra mujeres, tan sólo en el último año”.

En entrevista, dijo que los mototaxis, tolerados por la Semov, han proliferado en la zona norte de Toluca bajo el argumento de que no llega el transporte urbano regular; sin embargo, confirmó que hay reportes de robos y hasta un abuso sexual a una mujer.