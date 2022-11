Morena, ¿intereses judiciales o políticos?

Nos cuentan que Morena revivió el tema de los escándalos inmobiliarios y ahora acusó al diputado federal del Partido Acción Nacional Luis Mendoza de beneficiarse con la supuesta construcción de departamentos irregulares. El legislador en San Lázaro contestó de inmediato, negó tales acusaciones y las calificó de un montaje. Nos comentan que el fondo de este asunto, al parecer, tiene una intención más política que judicial, pues las señales que el partido en el gobierno envía es que han puesto en la mira al diputado Mendoza, ya que se perfila como el candidato de los panistas a la alcaldía Benito Juárez en 2024. Aún estamos en 2022, pero la lucha por las alcaldías ya comenzó en todos los terrenos.

Libre el Zócalo para marcha a favor del INE

Nos dicen que en la política no existen casualidades, por lo que no es una de ellas que el juego final de la Copa Mundial de Beisbol 5, la cual se lleva a cabo en la plancha del Zócalo capitalino, y que estaba prevista para el domingo 13 de noviembre, haya cambiado de día, y ahora se adelantó al sábado 12. Así, la marcha que está convocada para este domingo en favor del Instituto Nacional Electoral y en contra de la propuesta de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá llegar a la Plaza de la Constitución. Por cierto, ayer la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que había libre manifestación y que la movilización podía llegar al Zócalo, aun cuando no detalló si se moverían las actividades, lo cual, al final del día, sí ocurrió. De este modo, regañados, descalificados e insultados por el Presidente, pero llegarán a la plaza mayor de la capital los manifestantes que defienden al INE.

Va tejiendo Del Moral para alianza

La aspirante del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, nos comentan, va avanzando en su interés por ser la abanderada de la alianza con el PRD para la elección de 2023. En estos días se reunió con el coordinador de los diputados perredistas y el aspirante de ese partido a la gubernatura, Omar Ortega, con quien, aseguran, está generando acuerdos y allanando el camino hacia la alianza. Falta la respuesta que tendrá Enrique Vargas, panista y también coordinador de los diputados en el Congreso estatal, quien ha levantado la mano para ser el abanderado por el albiazul, pero también ha dicho que el mejor cuadro es el que deben apoyar.