Morena busca que damnificados del 19-S cedan derechos de terrenos inhabitables

La diputada local de Morena, Esperanza Villalobos Pérez, propuso que como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017, fueron catalogados inhabitables decenas de terrenos de Iztapalapa y Tláhuac, “por lo que ahora los dueños cedan o donen el predio”, para que en ellos sean instalados huertos urbanos o jardines y no vuelva a edificarse en esa zona de alto riesgo.



De aprobarse la iniciativa, los habitantes de esos terrenos, donde estaban asentadas 236 viviendas unifamiliares y 80 multifamiliares, serían reubicados en un conjunto habitacional que está construyéndose en la colonia Arboledas, Alcaldía Tláhuac.



“Es un área de casi 10 mil metros cuadrados con todos los servicios, pues se hicieron todos los estudios de suelo y no tenemos problemas de grietas. También, serían donados casi mil metros cuadrados al Sistema de Aguas, no solo para surtir del líquido, si no va a ayudar a toda la zona para un mejor abastecimiento en esta zona de Tláhuac-Iztapalapa”, ofreció la morenista en su iniciativa.



Para ello, la también es presidenta de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso local solicitó adicionar los artículos 36 bis y 36 ter, de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México



Explicó que su propuesta está basada en que una vez que sean reubicados las familias, “éstos sitios -que son inhabitables por las grietas en el suelo- se conviertan en áreas verdes, huertos urbanos, jardines bajo la administración de la alcaldía, pues no pueden ser usados para ningún tipo de construcción pública o privada”, afirmó.



Dicha iniciativa implica añadir el artículo 36 bis a la citada Ley, el cual establece: “Los dictámenes de suelo y edificación, que determinen que un predio unifamiliar o multifamiliar resulta inhabitable por defecto del subsuelo agravado por efectos del sismo, la Comisión procederá a realizar la reubicación de las personas damnificadas”, señaló.

Predios no podrán usarse en el futuro



Además, establece que estos predios, “no podrán ser ocupados en el futuro para establecer edificación pública o privada alguna, por el alto riesgo que representan y deberán ser demolidos de manera expedita”.



Ante esto, la morenista pide que “la persona damnificada propietaria del predio inhabitable, deberá ceder y/o donar sus derechos sobre el predio dañado. En el caso de legítima posesión, el Gobierno de la Ciudad de México, podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público”.



Además, el artículo 36 Ter establece: “Los predios resultantes de la reubicación a que se refiere el artículo anterior, serán destinados para la creación de áreas verdes, huertos urbanos, jardines u otros espacios públicos que estarán bajo la administración de las Alcaldías”.



La iniciativa de Villalobos Pérez fue turnada a la Comisión de Reconstrucción, que ella misma preside, donde deberá ser analizada por los integrantes de la misma, para después elaborar un dictamen y, de ser aprobado, someterla a la votación del pleno.

