Se rompió una tubería afuera de un domicilio en la esquina de las calles Camino a Nextengo y Campo Cobo.

Desde las 9.00 horas de la mañana de este martes, el agua salió del pavimento y formó una pequeña laguna y un arroyo por las calles del lugar.

“Se están desperdiciando miles de litros de agua, afuera se nos esta desperdiciando y acá dentro cruzando la puerta no tenemos agua” dijo Guadalupe García, vecina del lugar.

“Ya hablé yo a Locatel, se habló a la delegación pero nos comentan que no hay cuadrillas disponibles para venir a reparar y Sacmex no va a venir porque no es una vía primaria” señaló.

Al lugar se presentó un elemento de protección civil en su camioneta que colocó una cinta de color amarilla para acordonar el área, sin embargo la circulación no resultó afectada por tratarse de tránsito local.

“Vea la hora que es y ninguna autoridad se presenta para arreglar la fuga de agua, no solamente no tenemos agua nosotros, aquí a unas cuadras vecinos de otra colonia están bloqueando San Isidro y Las Armas porque tampoco tienen agua” comentó el señor Francisco Martínez, habitante de la zona.

rdmd