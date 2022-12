Meten presión por la seguridad en mercados de la CDMX

Nos cuentan que preocupa a todos, menos a las alcaldías, las condiciones de protección civil que hay en los mercados públicos. Nos detallan que Gerardo López, quien era presidente de la Canacope y ahora lidera el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, ofrece hoy una conferencia de prensa para evidenciar el riesgo que existe en los centros de abasto durante esta temporada, debido a que no cuentan, en algunos casos, ni con extintores. Y es que, nos dicen, aunque el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, pidió a las alcaldías que entreguen su plan de protección civil de mercados, casi nadie lo ha hecho y el riesgo, más en esta temporada, está latente. Sin embargo, hay que recordar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que sí se ha trabajado con los mercados.

Avanza el Big Brother en los panteones

Le contamos que avanza a paso lento y con algunas trabas la instalación de cámaras de videovigilancia en los 62 panteones de la Ciudad de México, para evitar robos de osamentas y que se cometan otro tipo de delitos en los camposantos. Nos platican que en el último reporte que dio la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a cargo de Néstor Vargas, se informó que van 272 aparatos colocados en diversos cementerios de la capital. Aquí cabe recordar que el titular del C5, Juan Manuel Ortegón, declaró a esta casa editorial que este año se colocarán 290 cámaras de 800 programadas. Así va el Big Brother de la CDMX para los panteones.

Ahora Morena va por los jóvenes

Nos dicen que Morena en la Ciudad de México, que lidera Sebastián Ramírez, no tiene agendado descansar para fin de año, toda vez que convocó los encuentros con las juventudes chilangas del 27 al 29 de diciembre, donde prevé que lleguen hombres y mujeres de 14 a 29 años que simpatizan con los guindas. La idea es dialogar con los jóvenes. Nos comentan que la intención ya no sólo es seguir movilizando a las bases de Morena en la capital, sino atraer nuevos sectores con miras a 2024, porque, aunque parece lejano, los dirigentes quieren irse adelantando para que no los sorprendan en el camino.