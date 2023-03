Memoriales para víctimas de desaparición en Edomex

Tlalnepantla, Méx.— La sonrisa de Daniela Mabel forma parte de uno de los pocos memoriales para víctimas de desaparición en el Estado de México. Muestra a una mujer soñadora que quería aprender a tocar la guitarra, reanudar sus estudios, y especialmente “a una madre amorosa que amaba a su hijo sobre todas las cosas”.

Este 11 de marzo, Daniela Mabel cumplirá ocho años de desaparecida, lamentó Ana Laura, su madre.

Con 140 feminicidios y 410 mujeres desaparecidas durante el último año, el Edomex se mantiene como la entidad con mayor violencia feminicida del país, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación.

De ahí que 11 municipios mexiquenses encabezados por Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán y Chalco mantienen alertas de género por feminicidio; los siete primeros, además, tienen alerta de género por desaparición.

La mayoría de las víctimas de feminicidio y desaparición permanecen sólo como una cifra en la estadística oficial, donde sus nombres, historias de vida y el dolor de sus familias están anuladas y desdibujadas.

En muchos de estos feminicidios y desapariciones los padres, hermanas y familiares de las víctimas han tenido que realizar investigaciones por su cuenta y en muchos casos han demostrado que sus hijas, madres y hermanas no se suicidaron, ni se fueron por voluntad propia, sino que las asesinaron o las desaparecieron, ante la inacción de autoridades, como dan cuenta los casos de Jessica, Lupita y el más reciente, Edna en Los Reyes Ixtacala, en Tlalnepantla.

“No tenemos a mi mamá”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el estudio Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, señala la necesidad de establecer políticas públicas de memoria, sustentadas en evidencia documental y testimonial con la participación de las víctimas y de la sociedad civil, donde autoridades realicen un reconocimiento de los hechos y de su responsabilidad, por las “graves violaciones a los derechos humanos ocurridas”.

Cada año hay recursos destinados a atender las alertas de género, por ejemplo, este 2023 la Secretaría de Las Mujeres del Estado de México tendrá un presupuesto de 260 millones de pesos, similar al del año anterior, para atender acciones que ayuden a erradicar los feminicidios y las desapariciones.

Sin embargo, hay pocos memoriales para víctimas en el Estado de México, de ellos, la mayoría fueron colocados por familiares de las víctimas, señaló Ana Laura madre, de Daniela.

“Tuve que exigir la aplicación de los recursos públicos destinados para memoriales y que se reconocieran las omisiones en la búsqueda de mi hija”, indicó. Y fue así como por iniciativa propia se creó un sencillo mural en el camellón central de la calzada Santa Cecilia.

El pasado 1 de octubre, “día en que mi hija celebraría su cumpleaños, luego de que desapareció el 11 de marzo de 2015, cuando ella tenía 19 años”, se develó el memorial en la colonia Santa Cecilia.

“Este lugar me lo ofrecieron para poner el memorial el día del cumpleaños de mi hija Daniela, me pareció bien por el árbol que le da sombra y porque está cerca de donde ella vivía y desapareció”, autoridades locales prometieron colocar bancas e iluminar el sitio, lo cual no ha ocurrido, lamentó Ana Laura.

Han pasado ocho años de la desaparición de Daniela, “no hay detenidos y no tengo a mi hija, no la he recuperado, por lo tanto yo y mi nieto Axel, que ahora tiene 10 años, rechazamos la disculpa pública que ofreció el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición el 28 de febrero”.

“¿Cómo la vamos a aceptar [la disculpa] si no tenemos a mi mamá?”, cuestionó el niño.

Además no hay servidores públicos sancionados por las omisiones en este caso, ni para ministerios públicos ni fiscales que a lo largo de estos años me han revictimizado a mí y a mi familia, aseveró Ana Laura.

El memorial de Daniela Mabel además de recordar a la joven madre de familia, su vida, denunciar su desaparición y la falta de justicia, señala que en este país y en el Estado de México cualquiera puede desaparecer.

Un recordatorio

Antes de desaparecer, Daniela expresó su deseo de separarse de su pareja, quien es el principal sospechoso de su desaparición, señala su memorial, el cual “tuve que buscar y exigir que se hiciera, como se debe hacer en cada caso de desaparición y feminicidio, porque además hay recursos destinados para ello que no se aplican”, reiteró Ana Laura.

“Un memorial nos enfrenta a la responsabilidad de reconocer que debemos redoblar esfuerzos y trabajar para que no haya otra víctima de feminicidio” o desaparición, afirmó Martha Hilda González Calderón, cuando era titular de la Secretaría de La Mujer el 12 de julio del año pasado.

Al acudir al memorial llamado Alto al feminicidio en Valle de Chalco, colocado por colectivas, donde con una escultura a través del arte “recordamos a Camila y a todas las niñas que han sido víctimas de feminicidio”, señaló la entonces secretaria de las Mujeres.

En otros municipios como Chimalhuacán, Neza y Toluca familiares de víctimas y colectivas han colocado memoriales.