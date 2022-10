Medirán fuerza las alcaldías de oposición

Nos cuentan que los alcaldes de oposición echarán competencia a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y también comenzarán, a partir de la segunda semana de octubre, a rendir sus informes de gobierno. Nos detallan que estos mensajes, tras un año de administración, iniciarán el próximo 9 de octubre en la alcaldía Coyoacán, gobernada por Giovani Gutiérrez, curiosamente un día antes estará la jefa de Gobierno en ese territorio para dar su informe de actividades. Luego vendrán los otros mensajes en el resto de las demarcaciones de la oposición. La idea, nos comentan, es que en los informes de cada jurisdicción se junten todos los alcaldes de la Unión de Alcaldías (UNA-CDMX) para mostrar unidad y fortaleza, pues saben que desde ahora es tiempo de medir fuerzas contra Morena hacia las elecciones de 2024.

¿Arroparán las corcholatas a Sheinbaum en su informe?

Este viernes inició con la promoción de su Cuarto Informe, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ya está lista para encabezar 18 actos masivos, el primero de ellos este lunes en el Auditorio Nacional, al que ya han sido invitados alcaldes, diputados locales y federales, senadores y demás clase política del país, para abarrotar el recinto y, por supuesto, dar muestra del apoyo que tiene entre los morenistas. Nos adelantan que en esta ocasión la mandataria centrará sus discursos en cuatro ejes, el principal la seguridad, en donde según cifras oficiales se han reducido en 54% los delitos de alto impacto. Aunque lo que realmente todos se preguntan es si Sheinbaum estará arropada por gobernadores morenistas o legisladores de oposición y por supuesto, si estarán en primera fila las otras dos corcholatas. Ya veremos.

Insisten en que no hay división en Morena en el Edomex

Nos cuentan que la maestra Delfina Gómez ha estado visitando algunos municipios mexiquenses, entre ellos Temoaya, en donde aseguró que está lista para gobernar y que su deseo es servir a la gente, además que el proyecto que une a los militantes de Morena es el mismo, sólo que a su lado no había algún representante o simpatizante del movimiento Mexiquenses de Corazón, que encabeza el senador Higinio Martínez, quien más de una ocasión ha señalado que tal unidad, pues no existe del todo, más bien había presencia de gente que simpatiza con Horacio Duarte y otros grupos internos del partido. Parece que algo no fluye muy bien dentro de Morena en el Edomex, aunque se empeñen en negarlo sus dirigentes, entre ellos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso estatal, Maurilio Hernández, quien aseguró están a la espera de reunirse con la maestra, en cuanto ella lo solicite. ¿Será que los dejen esperando?