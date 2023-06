La víspera, una mujer se suicidó al arrojarse de uno de los pisos del hotel Holiday Inn que se ubica en el complejo de la plaza comercial Reforma 222, en el corazón de la Ciudad de México. El hecho quedó grabado video, pues decenas de personas se apostaron a las afueras del lugar y sacaron sus celulares para luego compartir las imágenes en redes sociales.

La víctima estuvo durante varios minutos asomada al filo de la ventana de la que finalmente decidió arrojarse. Al impactar contra el piso, murió.

En un video que circula en redes sociales se puede escuchar a la mujer gritar antes de lanzarse, ante el grito de horror de los presentes.

Tras los hechos, el cuerpo quedó tendido en la banqueta. Hubo presencia de la policía quien acordonó la zona en espera del Ministerio Público.

Ante el video, captado en tiempo real del momento en que una mujer se suicidó, algunos tuiteros decidieron no compartir las imágenes. "[Me sumo a la iniciativa de compartir otro tipo de imágenes para desinfectar esta red contaminada por el video del suceso en Reforma 222 que se difunde de manera obscena. Más respeto.]", es un mensaje que se lee repetidamente en Twitter, acompañada de fotos que no tienen relación con el suicidio de la mujer en Reforma 222.

Además de este tipo de mensajes, hay varios más de indignación ante la congregación de personas debajo del hotel Holiday Inn "que no hicieron nada".

"Acabo de presenciar lo de Reforma 222, quedé en shock"

Por otro lado, también hubo un testigo que se dijo estar en "shock" por haber presenciado y grabado el momento en que la mujer se arrojó en Reforma 222.

"Acabo de presenciar lo de Reforma 222, grababa a la persona para verla bien y fue justo cuando se aventó la sensación de estar presente en asuntos suicidio es horrible, quede en shock y es verdaderamente impactante el video preferí cortarlo", dijo.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

• Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

• Hablar de ser una carga para otras personas

• Aumentar el uso del alcohol o las drogas

• Actuar de manera ansiosa, agitada o peligros

a• Dormir muy poco o demasiado

• Aislarse o sentirse aislado

• Exhibir ira o hablar de vengarse

• Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.





