El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien ganó la reelección el pasado 2 de junio, buscará un trabajo coordinado con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, lo cual no significa que sea de subordinación, “y si hay faltas de respeto, pues no las vamos a aceptar, ni sumisión tampoco”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que no le interesa ser el líder de los alcaldes de oposición durante los próximos tres años, pues su mira está puesta en hacer un muy buen trabajo en la demarcación que encabeza.

Abunda que su objetivo es que sea la alcaldía más segura de la Ciudad y dice que los vecinos volvieron a confiar en él por los resultados y mejoras que se han hecho durante este trienio, e incluso colonias morenistas como Popotla y Torreblanca lo apoyaron.

¿Puede sentar las bases para que Miguel Hidalgo sea un bastión de la oposición?

—Ya es un bastión de la oposición. Ganamos la elección con una diferencia de 50% con respeto a Morena, nosotros decimos que aquí ya no regresa Morena porque ganamos con más de 40 mil votos; entonces, está muy difícil que nos superen y nosotros vamos a trabajar todos los días para mantener la confianza de la gente. Entonces, ya podemos decir que es un bastión de la libertad, yo no digo de la oposición, pero sí de la libertad y de la democracia.

Mauricio Tabe añade que la alcaldía está mejor que hace tres años, si no los vecinos no lo hubieran reelegido. Recuerda que durante la presente administración mejoraron los programas sociales y los enfocaron hacia las mujeres; invirtieron en barrios y lograron que Miguel Hidalgo se convirtiera en una de las tres demarcaciones más seguras de la Ciudad, según el Inegi.

El objetivo para su próxima administración, indica, es que la alcaldía sea la más segura de toda la Ciudad, seguir invirtiendo en los barrios y continuar con los programas sociales para las mujeres, poniendo como prioridad a las jefas de familia.

¿Cómo espera que sea la relación con la jefa de Gobierno electa?

—Yo espero que gobierne para todos y que se deje ayudar, no para ayudarle a su gobierno, sino para ayudarle a la gente, o sea, nosotros no tenemos que pensar en si yo le ayudo a ella o si ella me ayuda a mí, sino cómo damos mejor el resultado como gobernantes, cómo ella da mejores resultados en seguridad, cómo yo doy mejor resultados en seguridad, cómo le cumplimos mejor a los ciudadanos, de verdad, la fórmula es trabajar de la mano. Esto no implica complicidad, que quede bien claro, ni subordinación, para que no se confundan, simplemente ponernos de acuerdo, y si hay faltas de respeto, pues no las vamos a aceptar, ni sumisión tampoco.

En este sentido, detalla que respeto no es tomarse una fotografía, sino entender que son proyectos políticos distintos, pero que persiguen un fin común: servir a los ciudadanos y dar resultados.

“Si nos arrebatan el trabajo social en un tema político y de desdén a las alcaldías, pues para mí sí va a ser una grave, pero si me dicen ‘perfecto, tú traes una agenda que coincide con nosotros, te ayudamos a fortalecerla’, está bien y habrá forma de que podamos sumar esfuerzos”.

Por lo anterior, Tabe subraya que no llegará azotando ni pateando la puerta del Palacio del Ayuntamiento, “pero si nos pisan, pues vamos a tener que levantar la voz. Como alcaldes de oposición tenemos que definir qué ruta vamos a seguir”.

¿Podría ser ese líder de los alcaldes de oposición?

—No me interesa, a mí lo que sí me interesa es que haya respeto de parte del gobierno para todos los alcaldes, sean o no sean de la oposición, de mi parte recibirá eso. Y yo seré un promotor, si así lo muestran, de que esa sea la relación para todos, depende qué papel quieren que uno juegue, pero no, no me interesa asumir ningún protagonismo, no me interesa liderear, yo tengo la responsabilidad de gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo y dar los mejores resultados y yo espero que el Gobierno de la Ciudad nos apoye mucho a los vecinos de Miguel Hidalgo, y de mi parte también dispuestos a apoyar mucho a los vecinos de Miguel Hidalgo y del resto de la Ciudad, en lo que en lo en los planteamientos que haga el gobierno.

¿Dónde se ve en tres años?

—No lo sé, no lo he definido, no lo tengo claro. Sé que tengo que hacer un buen gobierno y en eso estoy, estoy muy concentrado en reorganizar el equipo de trabajo, en hacer mi reestructura y cumplirle a la gente, estoy obsesionado por cumplirle a la gente que nos apoyó, no quedarle mal, sé que es muy difícil cumplirle a todos, pero cumplir al máximo… no quedar en deuda con la gente, ese es mi propósito.

El alcalde reelecto de Miguel Hidalgo concluye que, a pesar de la derrota en la Jefatura de Gobierno, el PAN tuvo el mejor resultado de su historia: “Entonces, hay muchísima gente que está ávida de ver una oposición fuerte, con carácter, determinante, con liderazgo, que ofrezcan muchísimas posibilidades de reanimar esta fuerza del PAN”.

