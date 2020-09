Me he reunido con expertos para mejor manejo de pandemia en CDMX: Sheinbaum

Tras las recomendaciones que emitieron seis exsecretarios de salud, con las que aseguran lograr un mejor manejo de la pandemia por Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital se ha reunido con expertos en el tema para mejorar la atención médica general, además de que algunas de las propuestas ya se han implementado en la Ciudad.



“Nosotros hemos estado en contacto con expertos nacionales e internacionales tanto en el tema epidemiológico como en general, en la atención a la salud y también, pues en una comunicación permanente con los institutos nacionales de salud que son quizá los mejores expertos en salud que tiene nuestro país.



“Hay algunas cosas que ellos plantearon ayer que se han hecho en la ciudad, pero me parece que hemos estado en contacto con los mejores expertos, eso sí lo podemos decir, tanto nacionales como internacionales y que la particularidad de la política pública que hemos hecho para atender al Covid desde primer momento pues ha tenido su particularidad por ser la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, de las zonas más pobladas del mundo y la zona más densamente poblada de nuestro país”, dijo.



No obstante, dijo estar en desacuerdo con la propuesta de sancionar a las personas que no usen el cubrebocas.



“Por cierto, hay algo en lo que si no estamos de acuerdo, es que nosotros no vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas, es una concepción completamente distinta, nosotros siempre hemos buscado la educación, la formación, la cooperación y la solidaridad en la ciudad, no el castigo y la multa particularmente a la ciudadanía, a lo mejor un bar que está funcionando cuando no debe de funcionar, ahí si hay suspensiones, pero lo que tiene que ver con una ley que están proponiendo ahí pues ahí si no estamos de acuerdo”, comentó.



Ayer, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan, José Ángel Córdova, Julio Frenk, José Narro y Guillermo Soberón, presentaron 14 recomendaciones con las que prevén lograr un mejor manejo del nuevo coronavirus, entre las que se encuentran, que la sociedad tome conciencia de que la pandemia será larga, la creación de una Base de Datos Nacional para el seguimiento y registro de casos y contactos, además de control del número de fallecimientos.





