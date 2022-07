“Me fue de la jodida”: Usuarios invertirán hasta 90 minutos más en trayectos por cierre de Línea 1

Desde hoy, usuarios de la Línea 1 del Metro invertirán de 20 a 90 minutos más para poder llegar a sus destinos.

El cierre del tramo de Pantitlán a Salto del Agua por trabajos de mejora complicó sus traslados al trabajo, a la escuela u otras actividades.

Por los próximos ocho meses, la estación Balderas se habilitó como una terminal temporal en donde descienden quienes van con rumbo a Pantitlán y abordan los que van con dirección a Observatorio.

Al llegar a este punto, los usuarios que comenzaron su viaje en Observatorio o después deben bajar, salir de la estación, recorrer un tramo de Avenida Chapultepec por la acera, luego dar la vuelta en ‘U’ hasta llegar a un paradero provisional que se habilitó para tomar las unidades de RTP.



En sentido opuesto sucede algo similar: llegan al paradero, bajan de las unidades, caminan sobre la acera y se introducen al Metro.

Dentro de este mar de gente estaba Ana Ramos, quien aceptó que no le fue muy bien durante este día.

“Me fue de la jodida porque hay mucho tráfico, vengo en el directo y salí 20 para las ocho de Zaragoza y apenas voy llegando (8:40 horas). Hay muchisísimo tráfico. No tengo idea con cuanto tiempo de anticipación tenga que salir, la ventaja es que no tengo una hora fija de entrada al trabajo. Pero sí, voy a salir más temprano para llegar más temprano o no sé, pero sí tenemos que apurarnos más y madrugar más”, contó a EL UNIVERSAL.

En este sentido, indicó que ya eran necesarios los trabajos de mejora en esta Línea 1 para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Va a estar mejor porque será un mejor servicio para nosotros los usuarios, ya va a quedar mejor para brindar un mejor servicio. (Trabajos molestos, pero necesarios) pues sí, pero es lo normal que ya le hacía falta su reparación al Metro, porque según ya son muchos años de servicio y no tenía mantenimiento”, señaló.

Manuela Jiménez precisó que también le fue un poco ‘pesadito’ y admitió que salió con 20 minutos de anticipación previendo el caos que se iba a generar.

No obtente, indicó que la Línea 1 del Metro no se veía tan mal como la 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

“Esta línea yo no la veo tan necesaria como la de Indios Verdes que está peor todavía y no tiene buen servicio. Me imagino que hubiera sido mejor la Línea 3 porque esta (Línea 1) yo la veo mejor que la Línea 3 y ahí tenemos más problemas”, aseveró.

Rogelio Hernández llegó a Balderas, con dirección a Pantitlán, poco después de las 8:30 horas y aceptó que este primer día fue difícil.



“Es un poquito confuso abordar ahorita los camiones porque no sabemos por dónde tenemos que abordarlos, hay bastante gente, pero en sí me parecen que los trabajos son buenos, pero a los automovilistas también le ha de afectar por el simple hecho de que tapan las vialidades, porque se están estacionando en segunda fila (los RTP)”, dijo.

De igual forma, indicó que no conocía bien las estaciones que iban a cerrar y por cuánto tiempo, por lo que cree que faltó un poquito más de difusión, a través de redes sociales.

“Si antes salía una hora antes, ahora voy a tener que salir una hora o una hora y media antes para poder llegar. En épocas de lluvia varias estaciones se inundaban y se hacía muy lento el transporte, esperemos que con los trabajos mejore un poquito más”, concluyó.

A pesar de lo que dicen los usuarios, las autoridades estiman que únicamente les tomará a las personas de 15 a 30 minutos poder llegar de Pantitlán a la zona de Balderas.

