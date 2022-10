Marchan para defender tierras en ecatepec

Toluca, Méx.— Habitantes del municipio de Ecatepec y el edil Fernando Vilchis marcharon hasta el Congreso estatal, derivado de la disputa por 469 hectáreas que también reclama el municipio de Acolman.

Afirmaron que no existe sustento legal para dividir el municipio, por lo que demandaron se consulte a los vecinos a qué municipio quieren pertenecer.Afirmaron que no existe sustento legal para dividir el municipio, por lo que demandaron se consulte a los vecinos a qué municipio quieren pertenecer.

