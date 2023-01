Manifestaciones hoy: FRENA contra AMLO en Cumbre América del Norte y protestas por accidente en la Línea 3

La Ciudad de México se verá afectada este lunes 9 de enero por distintas movilizaciones, entre ellas, en varios puntos de la capital se buscará exigir justicia y condenar los hechos de la tragedia ocurrida en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde una joven estudiante perdió la vida y 106 personas resultaron heridas.

Durante el día se convocó, a través de las redes sociales, a saltarse los torniquetes del Metro, por la tragedia ocurrida el pasado sábado en la Línea 3 del STC. Asimismo, diferentes organizaciones y Ciudadanos Independientes anunciaron una manifestación en el Zócalo capitalino por este hecho.

Quienes también dijeron que quieren unirse a estas protestas son los integrantes de Acción Nacional CDMX, quienes citaron a las 8:45 frente a instalaciones de la Fiscalía capitalina y asistirán la dirigencia, alcaldesas, diputados federales y locales.



Otro acto que llamó la atención de decenas de internautas fue la concentración convocada por el Frente Nacional Anti-Amlo (FRENA) en las embajadas de Estados Unidos y Canadá, a las 10:30 y 12:30 respectivamente, pues aseguraron que “Biden y Trudeau deben saber "tratar con un Dictador Comunista, se convoca a Los Mexicanos a dar su mensaje en CDMX”.



Welcome to México Mr. Biden and Mr. Trudeau, like a good neighbors and commercial partners.

Welcome to FentanylLand

WE THE PEOPLE OF México don´t recognize to Manuel Noriega López Obrador like our representative

He is a serial killer of the middle class, journalist and activists pic.twitter.com/XtfsRrfbRO

— FRENA Oficial (@OficialFrenaaa) January 8, 2023