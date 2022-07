Madruguete del PRD en la CDMX para 2024

Con el sello del madruguete, perredistas en la Ciudad de México tuvieron ayer una reunión privada en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma para dar la bendición a dos precandidatos a la Jefatura de Gobierno para 2024. Se trata de Alfa González, la alcaldesa de Tlalpan, y Víctor Hugo Lobo, líder de los diputados del PRD en el Congreso capitalino. En el encuentro estuvieron el líder de los senadores y exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el coordinador de los perredistas en San Lázaro, Luis Cházaro. Ambos personajes presumen que son cartas avaladas por la dirigencia nacional, y dicen que sus aspiraciones no afectarán la alianza que tienen con el PAN y el PRI. ¿Será cierto? ¿Qué opinará el líder del PAN, Andrés Atayde?, ¿o el presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos? ¿Qué posición tomará la dirigente perredista Nora Arias, quien también aspira a la candidatura de la alianza?

Morena va por el primer round en Edomex

Nos cuentan que hoy el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la primera encuesta que se aplicó a los 67 aspirantes a ser el Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el estado, que es la antesala a la candidatura para la gubernatura en 2023. Si bien los nombres se tienen bajo resguardo, muchos esperan que este la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez; el director general de Aduanas de México, Horacio Duarte, y el senador Higinio Martínez, que son los tres principales, pero no se descarta alguna que otra sorpresa. Así que hoy será el banderazo de salida para la recta final de la carrera.

Más regulación para las grúas mexiquenses

Nos dicen que el diputado local morenista Nazario Gutiérrez busca homologar las tarifas de grúas y corralones del Estado de México con las de la Ciudad de México, luego de que el Congreso mexiquense aprobó en mayo pasado las reformas a la ley para regular ese servicio que por años afectó a miles de propietarios de vehículos. El legislador se reunirá con el titular de la Secretaría de Movilidad capitalina para ver la forma en la que funciona ese servicio, pues el cobro es de acuerdo con la maniobra y no se rige por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sino por cuota. Ojalá no se tarden mucho con esa acción, porque los operadores de unidades en la entidad mexiquense sufrieron las de Caín durante décadas por esa red de corrupción que aún no se ha extirpado del todo, y de la cual se beneficiaron grupos políticos-policiales-empresariales.