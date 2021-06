Los temores sobre la L12

Si bien el Gobierno capitalino avanzó parcialmente con las indemnizaciones a familiares de quienes perdieron la vida en el desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, nos platican que los titulares de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y de la Consejería Jurídica, Armando Ocampo Zambrano y Néstor Vargas Solano, andan un poco preocupados con el tema de la movilidad. Resulta que ahora la gente está tardándose hasta tres horas para salir de Tláhuac y llegar a sus trabajos, lo que representaría una violación a sus derechos humanos en materia de movilidad, por lo que no es descabellado que pueda presentarse una demanda colectiva al respecto y eso representaría un alto costo para el gobierno.

Comisionada pone el dedo en la llaga

La Comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (InfoCDMX), María del Carmen Nava Polina, puso el dedo en la llaga con el tema de la falta de transparencia en el manejo de la información de la denominada Línea Dorada. Pero lo que más llama la atención es que históricamente ha sido así desde su creación, en el que los gobiernos de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y ahora Claudia Sheinbaum, han ocultado información relevante sobre el cúmulo de irregularidades que se han presentado en esta controvertida obra. Por lo menos, nos dicen en el Info, hay una comisionada que da la cara por la ciudadanía.

La molestia de padres de familia

En algunas juntas de padres de familia de diferentes planteles educativos de la capital del país existe el malestar porque a principios de semana les llegó una circular en la que les pedían que se sumaran a las labores de limpieza de las escuelas debido al regreso a clases presenciales el próximo lunes. No obstante, nos comentan que los integrantes se encuentran molestos porque lo que buscan las autoridades, dicen, es tener listos los planteles para la realización de las elecciones, algo que no les compete, por lo que en muchos casos han dicho que no a esa petición de la Secretaría de Educación Pública. Veremos cómo se da ese regreso y si los planteles están listos para recibir a los alumnos.

Frenar la violencia electoral, gran reto en Edomex

La violencia electoral en el Estado de México está vigente, motivo por el que ayer se signó un acuerdo entre el secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, y los dirigentes de los 11 partidos políticos. Son más de 12 mil 400 uniformados que estarán presentes en los 125 municipios de la entidad. Nos comentan que pondrán especial atención en los de la zona sur del estado, donde la delincuencia organizada ha amenazado a los candidatos e impidió la realización de actos de campaña. La gran interrogante es si los efectivos asignados serán suficientes para frenar cualquier acto de violencia, que pese a la terminación de las campañas y el inicio de la veda electoral se siguen presentando.