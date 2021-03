Los alcaldes deben irse el 15 de marzo

A quien se le va a cargar el trabajo en los próximos días es a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, la panista Margarita Saldaña, pues le comenzarán a caer las solicitudes de licencia de los alcaldes, ya sean definitivas o temporales. Nos platican que del Antiguo Palacio del Ayuntamiento dieron la instrucción de que el 15 de marzo, a más tardar, deben dejar el cargo para dedicarse de lleno a las campañas de reelección. La gran pregunta es: ¿si los dos alcaldes de oposición que quedan, Santiago Taboada, en Benito Juárez, y Adrián Rubalcava, en Cuajimalpa, acatarán la resolución y se irán hasta el último día que les marca la ley?

Hoy resuelven tema del puente en Xochimilco



La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, tendrá que estar muy atenta a cómo se desarrolla la manifestación y protestas que se tiene contemplado realizar en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, ya que su titular Juan Carlos Guzmán decidirá el sentido de la suspensión definitiva sobre la construcción del puente en la zona de Cuemanco, en Xochimilco. Por ello los vecinos de la alcaldía están convocando a esta movilización para las 09:00 horas, que no es para meter presión, sino para que se enteren al momento de cómo quedará el tema.

Alcalde de Huixquilucan anda rompiendo el pacto



El que anda muy activo es el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, pero no realizando actividades en el ayuntamiento, sino visitando a los ganaderos de la zona oriente del Valle de México, como si anduviera en campaña pero por la gubernatura del Estado de México, para la que está más que puesto, pero le faltan un par de años. Lo que nos dicen es que don Enrique se fue en horario de oficina y no está respetando los acuerdos de la alianza signados con el PRI, que eran que cada partido respetaría los territorios en que tienen mayor presencia tanto el blanquiazul como el tricolor.

El adiós a un rector que pasó con pena y sin gloria



Este miércoles se lleva a cabo el último informe del rector de la UAEMex, Alfredo Barrera Baca, con el que concluye un periodo de cuatro años y comentan que para él es un respiro, pues no entrega buenos resultados. Si bien dijo que logró cubrir los adeudos históricos de la institución con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, queda en su historia la toma de las facultades por violencia y acoso contra mujeres, que no logró resolver, a quien sí le vino como anillo al dedo la pandemia, pues se atemperaron las protestas. Tampoco logró el consenso en la Legislatura y no concretó la reforma a la ley universitaria, además le fue impuesto un Contralor por los diputados mexiquenses. Deja la UAEMex con muchos cuestionamientos, a ver qué tal le va al sucesor o sucesora.