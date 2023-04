Localizan a Jade Alessandra Moreno de 15 años reportada como desaparecida en la alcaldía Cuauhtémoc

Fue localizada sana y salva la menor Jade Alessandra Moreno Camargo de 15 años de edad, quien se reportó como desaparecida el pasado 3 de abril.

A través de su cuenta de twitter, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México explicó que la menor fue encontrada en buen estado físico y que su ausencia fue voluntaria.

Anoche familiares y amigos de la joven desaparecida, bloquearon la vialidad del cruce de Paseo de la Reforma y el Eje 2 Norte, Manuel González en la colonia Morelos.

Familiares protestan para dar con el paradero de Jade Alessandra

“Estamos protestando por el secuestro de nuestra hija desde el día de ayer a las 9 de la mañana no sabemos nada de ella, iba rumbo a la escuela, su mamá la deja dos semáforos antes y nunca llegó a la escuela” explicó Israel Moreno, padre de Jade.

Por espacio de dos horas, familiares y amigos de la joven Jade Alexandra desquiciaron la vialidad en Reforma, pues tampoco permitieron el paso del metrobús.

Cientos de usuarios del camión articulado resultaron afectados y tuvieron que caminar varios metros para atravesar el bloqueo y utilizar otro medio de transporte para llegar a sus destinos.

“ Porque no se manifiestan en la Fiscalía de Justicia, ahí deberían de plantarse, no se vale que nos afecten, no hay ni como pasar “ dijo Ana, usuaria del metrobús.

Al bloqueo llegaron mujeres del Agrupamiento Mereopolitano de la Secretaría de Seguridad Pública con equipo antimotín, pero no hubo necesidad de usar la fuerza para retirar a los manifestantes quienes lo hicieron de voluntad propia.