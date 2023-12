El exdirector general de Acción Social, Cultura y Deporte en la alcaldía Cuajimalpa, Carlos Madrazo, asegura que llegó el momento de participar y encabezar el proyecto en la alcaldía Cuajimalpa para darle continuidad al trabajo que ha liderado el actual edil Adrián Rubalcava.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exfuncionario indica que el equipo Dragón, que encabeza el alcalde, realizará una encuesta interna para definir al perfil más competitivo para la alcaldía y luego buscarán el respaldo de algún partido político para, de esta manera, participar en las elecciones de 2024.

Señala que el partido que buscarían sería el PVEM, del cual ya ha sido dirigente, y adelanta que es bien visto por el PT y Morena, por lo que podría encabezar esta alianza en la demarcación.

“Llegó mi momento de participar, pero de encabezarlo. Hay que participar y hay que ganar. Yo estoy seguro que en esas encuestas saldré favorecido, por lo que he escuchado, platicado con los vecinos y por lo que he gestionado, estoy seguro que es mi momento y que esta encuesta me resultará favorable, y en esta determinación que se tomará tendré la oportunidad en un futuro, cuando lleguen los momentos electorales legales oportunos, de poder ser el candidato a alcalde en Cuajimalpa”, sostiene Carlos Madrazo.

¿Su perfil sería bien visto con Morena, PT y el Verde?

—Por supuesto que sí, porque el Verde fue mi casa durante mucho tiempo y lo sigue siendo, con esta alianza con Morena creo que se ha logrado hacer una conexión muy buena, y al final entendimos todos que lo que estamos buscando es el bienestar de nuestro país y de nuestra Ciudad y, por supuesto, creo que mi perfil encaja perfectamente en el PT y en los tres partidos y tengo amigos en los tres partidos.

Detalla que la encuesta interna del equipo Dragón se levantará entre el 15 y 20 de diciembre, luego los resultados se procesarán en uno o dos días y “yo creo que será el regalo de Navidad que tendremos, saber que fuimos el primer lugar en la encuesta y estaremos muy contentos de celebrarlo así”.

Recalca que todos los que participan en esta encuesta interna renunciaron a sus cargos en la alcaldía Cuajimalpa, que este ejercicio será telefónico y que todos se comprometieron a aceptar el resultado.

¿Por qué decidió participar en esta encuesta?

—Porque tengo una trayectoria de vida política de 18 años, en la que he tenido la oportunidad de ocupar diferentes cargos, desde coordinador de asesores en el Senado hasta presidente del partido, y es algo que siempre he traído en la sangre y el día de hoy creo que estoy preparado en todos los aspectos: conozco cuestiones administrativas, legales, tengo esa posibilidad de acercarme con la gente, de poder escuchar y resolver, que es la principal causa.

¿Por qué me interesé? Porque creo que es mi momento de poder participar de lleno.

El aspirante señala que Adrián Rubalcava le va a dejar una vara muy alta a su sucesor, pues actualmente es la alcaldía más segura, la que tiene la mayor cantidad de empleo, con grandes obras que se han hecho, como el puente de Chamixto y el parque La Mexicana; además de el centro financiero más importante de toda Latinoamérica, como lo es Santa Fe.

“Eso no ha sido fácil, ha sido un trabajo de muchos años que se ha conseguido a través de las gestiones y de la labor de nuestro alcalde y, pues, hay que darle continuidad a eso, la gente está contenta, vive contenta y está tranquila; entonces, hay que darle continuidad a ese proyecto y mejorando las cosas en donde pudiéramos tener fallas”, dice.

No descalifica a otros grupos políticos para intentar dar esta continuidad, pero asegura que ellos no tienen la cercanía que sí tiene este grupo Dragón “y eso es lo que la gente agradece, pues se les ha ayudado”.

Carlos Madrazo apunta que las agresiones del pasado domingo entre militantes del PRI y Morena dejan una muy mala imagen a la ciudadanía, deslindó al grupo Dragón de estas provocaciones y confió en que las campañas sean de propuestas y no de agresiones.

Afirma que independientemente de quién gane la encuesta interna, el equipo Dragón seguirá unido e invitó a sus compañeros a sumarse a trabajar con quien resulte vencedor, para seguir con el proyecto.