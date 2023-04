Manejadores y remeros de trajineras del Embarcadero Nuevo Nativitas, en Xochimilco, hicieron un llamado a los jóvenes para respetar las medidas de seguridad durante los recorridos y no subir en estado etílico.

Reconocieron que no pueden hacer mucho para impedir que se consuma alcohol al interior de los canales, pues lo que buscan los visitantes es divertirse.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó el embarcadero en calma, con el arribo de turistas estadounidenses y mexicanos, de cara al encuentro de beisbol que se realizará este sábado.

Las personas consumían bebidas en calma, se fotografiaban y los chinamperos ofrecían viajes en trajinera.

Consultados al respecto, los remeros de inmediato recordaron la pelea que se viralizó en redes sociales el fin de semana pasado, hecho que los perjudicó.

Dijeron que hay una problemática con el turismo joven, principalmente de la misma alcaldía, pues no respetan los protocolos de seguridad y convivencia.

Pese a ello, afirmaron que dejar de vender alcohol no es la solución, pero sí que la autoridades realicen recorridos constantes.

Comentaron que entre las medidas de seguridad que aplican está no levantarse, no sacar las manos y se advierte a los visitantes que en caso de haber algún conflicto, cancelarán el servicio y no se devolverá el dinero.

Jorge, uno de los manejadores de trajinera, aseguró a este diario que en los canales de Nativitas no hay embarcaciones irregulares, como se dijo.

En ese mismo recorrido se observó en los techos de las unidades los números que acreditan su registro.

Jorge explicó que ellos mismos, a través de las casi 25 organizaciones, se regularizan y cuando ven una trajinera ajena, impiden su funcionamiento.

Acusaron que en Cuemanco sí operan unidades pirata, pero así los han dejado operar.

Agregó que la pelea viralizada en redes sociales fue porque los clientes iniciaron el conflicto golpeando a los remeros.

Luego de que se registrara este conflicto, la alcaldía Xochimilco habilitó el número 5556751551 de Base Plata para recibir reportes sobre irregularidades en el servicio de las trajineras.

“Dijo que era boxeador”

Uno de los remeros relacionado con la pelea de la semana pasada en las trajineras, quien prefirió guardar el anonimato, narró a EL UNIVERSAL que todo comenzó cuando un joven, quien dijo ser boxeador profesional, iba a caer al canal.

Contó que la persona iba a caer, por lo que uno de sus compañeros lo empujó hacia el interior de la trajinera; sin embargo, el estado alcohólico en el que se encontraba lo llevó a iniciar las agresiones. “A mí no me gusta que me empujen, pinches chamacos”, les dijo el cliente.

Luego se sentó y desde ahí les comentó que era boxeador profesional y que no sabían con quién se estaban metiendo.

“El chavo se sienta en la cabecera enfrente de donde iba remando mi compañero. Yo estaba descansando, le tocaba remar a él. El chavo le seguía diciendo de cosas y entonces se para y le pega”, añadió.

“Mi compañero, para no caerse, se avienta hacia él y caen al suelo. El chavo le empieza a pegar ahí, y se nos vienen todos encima”, relató.

El remero señaló que en uno de los videos que se viralizaron se escucha su voz gritando que los ayudaran.

“Los compañeros artesanos nos separaron. Se calmaron y nos paramos. Unas chicas estaban preguntándole a mi compañero que si estaba bien. Yo me puse a remar. El chavo se volvió a sentar en la cabecera y me dijo, ‘¿ya sabes quién soy yo, o quieres saber?’”, abundó.

El joven comentó que este cliente le advirtió que lo iba a hundir en los canalones, luego lograron estacionarse para concluir el servicio, pero se registró otro conato de golpes.

