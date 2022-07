Llamado a la unidad de Morena en Edomex

Nos detallan que en el encuentro que sostuvo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con los aspirantes a encabezar los Comités de Defensa de la 4T del Estado de México, que es la antesala a la candidatura al gobierno mexiquense, les comentó que el llamado a la unidad no sólo es de cara al espectador y debe ser de raíz, porque del proceso interno deberá salir el líder que consolide al partido rumbo a la elección de 2023. Si bien no estuvieron presentes la totalidad de los anotados, faltaron los tres texcocanos Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez, quienes mandaron representantes, el llamado de don Mario fue a la unidad e insistió en que no haya pataditas entre ellos, y hasta firmaron un pacto de no agresión. Por ello, algunos asistentes dicen que nadie debe erigirse como líder antes de tiempo. Hay que esperar las encuestas.

La L2 del Cablebús, otro cierre por mantenimiento

Le contamos que el próximo fin de semana ocurrirá otro cierre de un medio de transporte público para su mantenimiento. En este caso, se trata de la Línea 2 del Cablebús, que se encuentra en Iztapalapa y está por cumplir un año. Al igual que la primera línea, la de Gustavo A. Madero, cerrará una semana para dar paso a los trabajos, con los que los usuarios se verán afectados por unos días. Ahora, habrá que ver si las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos, a cargo de Martín López Delgado, replican los operativos emergentes para dar alternativas a los pasajeros, como ha ocurrido en el cierre de la Línea 1 del Cablebús y ahora con 12 de las 20 estaciones de la Línea 1 del Metro.

Avanza la reactivación económica en Miguel Hidalgo

Nos platican que en la alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada por el panista Mauricio Tabe, va por buen camino el plan de reactivación económica tras la pandemia, que incluye el programa Blindar MH, que da certeza a los inversionistas, y así lo muestran las cifras que dieron a conocer las autoridades capitalinas esta semana. Y es que, según cifras oficiales en el primer semestre, en dicha demarcación se registró 10% de los negocios que se aperturaron en toda la Ciudad de México y se generaron 23 mil 518 empleos, de los más de 92 mil nuevas plazas, es decir, uno de cada cuatro puestos laborales tienen sede en la demarcación.