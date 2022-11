Lía Limón se suma a los aspirantes a la Jefatura de Gobierno

A diferencia del contexto nacional, parece que la oposición en la Ciudad de México cuenta con más de un perfil para buscar arrebatarle a Morena la Jefatura de Gobierno en las próximas elecciones. Ayer Lía Limón levantó la mano y lo hizo frente a las dirigencias nacionales y locales del PAN y PRD; no sólo eso, la alcaldesa de Álvaro Obregón dijo: “Sí voy a buscar la candidatura”, frente a sus homólogos y también aspirantes al cargo como el edil de Benito Juárez, Santiago Taboada (PAN), y el de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava (PRI). No hay que olvidar que no son los únicos que han dicho “sí quiero”, pues dentro del panismo la senadora Xóchitl Gálvez también ha declarado que quiere ser jefa de Gobierno, así que mientras a nivel federal no se vislumbra un claro candidato presidencial de la oposición, en la Ciudad hay perfiles y de sobra.

Reverdecerá el ahuehuete… el próximo año

Si de buenas noticias se trata, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ayer sorprendió con una: “¡El Ahuehuete sigue vivo y florecerá en primavera!”. Quienes transitan por el Paseo de la Reforma no estarán muy de acuerdo con esta afirmación, pues el árbol, a la vista del ciudadano común luce seco; sin embargo, ayer la secretaria Marina Robles informó que luego de realizarle una revisión al ejemplar se encontró que el mantenerlo en aislamiento y aplicarle fungicidas y fertilizantes orgánicos, han permitido que se adapte al suelo y, con ello, se tiene previsto que le broten hojas hacia los meses de febrero o marzo del próximo año.

¿Divisiones en el PRI mexiquense?

Tal parece que al interior del PRI en el Estado de México ya comenzaron a surgir algunas expresiones que insisten en que la abanderada del partido para la elección a gobernador del 2023 sea la diputada federal Ana Lilia Herrera. Tal es el caso de la alcaldesa de Ayapango, Mariana Piedra, quien a través de su cuenta de Twitter colocó un mensaje en el que manifiesta su “anhelo por la congruencia del partido por el bien del Edomex” y en el que remató advirtiendo: “Lo que suceda (…) quedará escrito en la páginas de su historia”. El mensaje fue acompañado de imágenes de bardas con pintas en apoyo a Ana Lilia Herrera. Así que hay quien considera que el dirigente tricolor, Eric Sevilla, tendrá que echar mano de la operación cicatriz.