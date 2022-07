Lía, la candidata de Sandra Cuevas

Muy temprano, ayer por la mañana, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dejó claro que su candidata para jefa de Gobierno hacia 2024 es nada más y nada menos que su homóloga en Álvaro Obregón, Lía Limón. Y es que, a través de su cuenta de Twitter, Cuevas escribió: “¡Yo respaldo a @lialimon para jefa de Gobierno!”, como respuesta a un video en el que se ve a Limón en una entrevista de televisión declarando que ella levanta la mano para desbancar a Morena de la Ciudad. Nos cuentan que este apapacho de parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc no resulta sorpresivo, pues si alguien ha salido a respaldar y defenderla frente a todas las polémicas que ha enfrentado en su administración, es precisamente doña Lía Limón. Con estas declaraciones, ¿será entonces que Sandra Cuevas retira cualquier tipo de aspiración política? Al tiempo.

Tlalpan, el foco rojo

Vaya que el reciente enfrentamiento entre una célula del Cártel de Sinaloa con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizó a todo el gobierno capitalino, muestra de ello fue el recorrido que realizó ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en Topilejo, acompañada por integrantes y representantes de todas las áreas de su administración, incluso por la alcaldesa Alfa González, quien desde hace algunas semanas no sólo ha denunciado la proliferación de tomas clandestinas en la red de agua potable, sino de los talamontes que arrasan con los bosques de la zona sur de la Ciudad. Nos hacen notar que el trabajo en esta alcaldía no es menor y no podrá reducirse sólo al reforzamiento de la vigilancia sino que se requiere de un trabajo integral en el que tanto Claudia como Alfa deberán dejar de lado las diferencias políticas e ir de la mano.

Jaloneos en Nueva Alianza

Tras casi dos meses, el Congreso del Estado de México destituyó al diputado Rigoberto Vargas Cervantes como coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. La diputada Trinidad Franco Arpero lo dio a conocer ya como presidenta de la Diputación Permanente, luego de que un grupo de militantes del partido realizaron una manifestación frente al Recinto Legislativo, en demanda de la destitución de Vargas Cervantes. Los nuevo aliancistas advirtieron que hay acusaciones contra Vargas por violencia de género y acoso sexual en contra de profesoras del SNTE, sección 36. Vargas Cervantes se quedó sin partido en el Congreso por tratar de quedarse con el control de lo que queda de este partido en la entidad y desconocer al presidente Mario Cervantes Palomino.