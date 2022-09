Por lo menos 4 alcaldías han anunciado que, derivado de las fiestas patrias este 15 y 16 de septiembre habrá ley seca en sus demarcaciones.

Se trata de Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan, quienes hasta el momento han dado a conocer que aplicarán esta normativa.

Iztapalapa

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada adelantó a este diario que habrá ley seca en la demarcación durante las fiestas patrias del 15 de septiembre para lograr una celebración en paz.



Tláhuac

En Tláhuac, los días 15 y 16 de septiembreestarán sin venta de alcohol tanto en los establecimientos mercantiles y los que se establezcan en la vía pública en la demarcación.

La edil, Berenice Hernández, estableció que la medida de ley seca es para protección y seguridad de los habitantes de la demarcación.

“No se permitirá la alteración del orden durante la celebración del tradicional Grito de Independencia, por lo que se restringirá el consumo personal durante la festividad por el impacto social y el número de participantes que se congreguen en la explanada del edificio de gobierno”, apuntó.



La suspensión de venta de bebidas alcohólicas será extensiva a vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil simularon bebidas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio o para llevar.



Asimismo, la medida incluye cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de baile y cualquier otro similar, o aquellos que se instalen temporalmente con motivo del tradicional Grito de Independencia en vía pública.



La disposición entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del 15 de septiembrehasta las 23:59 del 16 de septiembrepróximos.

Xochimilco



Finalmente, en todas las colonias y barrios de Xochimilco también aplicará esta medida, según la publicación hecha en la Gaceta oficial.

Y es que la demarcación ordenó la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas, los días 15 y 16 de Septiembre, en los establecimientos mercantiles que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación.

Tlalpan



Por su parte, la alcaldía Tlalpan publicó en la Gaceta Oficial del pasado 7 de septiembre que se suspendía la venta y consumo de alcohol para las fiestas patrias, incluido establecimientos mercantiles.

El resto de la demarcación no han hecho un posicionamiento al respecto, únicamente en Coyoacán, el alcalde Giovani Gutiérrez anunció que en su demarcación no habrá ley seca, pero que aquellos establecimientos que no cuenten con permiso para la venta, serán cerrados.



