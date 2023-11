Diputados locales del PAN buscarán que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tenga recursos suficientes para 2024.

Ricardo Rubio, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que gestionará más recursos para el instituto y no permitirá que, nuevamente, el gobierno de Morena busque asfixiar y boicotear su funcionamiento el año entrante cuando hay elecciones federales.

“Lamentamos que la fracción de Morena, en contubernio con el gobierno central, tenga crueldad presupuestal y no satisfaga los requerimientos de los órganos autónomos que buscan cumplir sus objetivos para los procesos electorales en puerta, cuidar las elecciones, fiscalizarlas y llevar a cabo los ejercicios de participación ciudadana”, apuntó.

Indicó que Morena le teme a la democracia y por ello busca aplicar un recorte de por lo menos 40% al presupuesto del IECM.

“Saben que tienen la Ciudad y varias alcaldías pérdidas, y por eso le quieren quitar 874 millones de pesos al órgano, no quieren que haya vigilancia estricta porque van a hacer su cochinero y no quieren ser descubiertos”, señaló Rubio.

Federico Döring, secretario de la Comisión de Hacienda, indicó que al PAN no le sorprende el “austericidio” de Morena al instituto electoral, como lo intentaron y llevaron a cabo anteriormente, mutilando sus áreas, particularmente, la de fiscalización.

“Morena se prepara para hacer la trampa más grotesca en la historia democrática de la Ciudad desde 1997, en la peor elección de Estado y por eso necesita un órgano electoral debilitado y sin recursos”, aseveró.

Döring subrayó que no darle los materiales humanos, financieros y operativos al IECM le quita capacidad de documentar e investigar, así como sancionar las fechorías electorales que pretenden cometer al amparo de Clara Brugada.

Este martes, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, advirtió que, en caso de no contar con recursos suficientes para 2024, no podrían atender de manera adecuada el proceso electoral y entrarían en un dilema.

El organismo solicitó un presupuesto de 2 mil 974 millones 830 mil 578 pesos al Congreso; sin embargo, la previsión que les dio la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad (SAF) es de 2 mil 100 millones.

“El no tener los recursos suficientes nos llevaría a: o no atender adecuadamente el proceso electoral o no poder cumplir con nuestras responsabilidades (...) respecto a otras cuestiones; entonces, el escenario ideal es el que estamos planteando, de contar con los recursos necesarios y suficientes para cumplir, y si no se dotaran, pues evidentemente tendríamos que elegir entre atender determinadas funciones o el gasto de operación”, comentó a EL UNIVERSAL.