“Las víctimas de la L3 no se desistirán de acción penal”

Las víctimas del choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro no van a firmar ningún acuerdo para desistirse de la acción penal contra el Sistema de Transporte Colectivo (STC), dijo el abogado de un grupo de afectados, Cristopher Estupiñán.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que hasta el momento no ha habido ofrecimientos económicos para las víctimas y menos conoce la póliza de seguro del Metro, a pesar de que la han solicitado para saber los alcances que tiene.

“Ni siquiera conocemos la póliza de seguro. A nosotros en primera instancia ya nos negaron el acceso al contenido para conocer las coberturas. O sea, no podemos aceptar el pago de una indemnización si no conocemos la cobertura, no sabemos si se está entregando completa o hasta dónde llega”, aseguró.

El litigante consideró que la narrativa de las autoridades capitalinas es la misma que en la Línea 12, clasificar las lesiones de las víctimas a aquellas que duran menos de 15 días en sanar, y obligarlos a que se desistan de las acciones penales “para archivar” el caso.

Cristopher Estupiñán acusó que la narrativa del Gobierno capitalino, de llamar sabotaje a los sucesos que han ocurrido en el Metro, no los exime jurídicamente frente a las víctimas, por lo que tienen que responder.

“No hay una mínima intención por asumir una responsabilidad. Aquí no es el tema de si es responsabilidad de Guillermo Calderón [director del Metro]… aquí el responsable es el Sistema de Transporte Colectivo en su carácter de organismo descentralizado”, expuso.

Adelantó que de las dos indagatorias abiertas aún no hay actos de investigación. En una de ellas sólo dan cuenta de los hechos, y es a la única en la que les han dejado ratificarse como asesoría privada.

En la carpeta de homicidio por la muerte de la joven Yaretzi, cuya familia representa, no ha podido ratificar su asesoría. El gobierno local ha señalado que mantiene atención con los 106 lesionados y que se les ha dado apoyo y se revisa la indemnización del Metro.

“Yo no me medicaba”

Juana, una de las víctimas representadas por el penalista, afirmó que el accidente de la Línea 3 le cambió la vida: “Yo no tenía parálisis en la cara, no tenía debilidad en la mano o que se me durmiera la mano y la pierna. Que no me pudiera ni agachar, ni siquiera amarrarme las agujetas. Que no pueda estar mucho tiempo parada ni sentada, que tenga que estarme medicando para pasar el dolor”.

Dijo que no puede contar bien los hechos. Recuerda los gritos de auxilio, las chispas del convoy, y ella bajo los tubos pensando que habría una explosión.