Toluca, Méx.— El Estado de México concentra 35% de los robos de mercancía en el país, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cinco de las carreteras que atraviesan el territorio mexiquense son consideradas el paso más peligroso para operadores de transporte de carga y organizaciones del sector privado, quienes coinciden en que se enfrentan a dos graves problemas: la presencia de bandas delictivas y la extorsión por parte de policías municipales.

De acuerdo con los líderes empresariales, la vía más peligrosa es la carretera que conecta a Toluca con Naucalpan, con apenas dos años de funcionamiento y por donde transita, sobre todo, transporte de carga, pero que no tiene la vigilancia necesaria por parte de la Guardia Nacional, es la policía estatal la que supervisa algunos puntos con operativos, y cámaras de videovigilancia del C5 es como dan seguimiento, dijo Rogelio Argüelles Madrigal, administrador general del Parque Toluca 2000.

Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), y Raúl Chaparro Romero, presidente nacional de Asecem, señalan que a esta vialidad se suman la México-Querétaro, Circuito Exterior Mexiquense, Toluca-Atlacomulco, México-Texcoco, vía López Portillo (Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec), Chamapa-Lechería, además de la zona sur en sus colindancias con Michoacán y Guerrero, donde prevalecen bloqueos de maestros, taxistas o ciudadanos.

“Triángulo de las Bermudas”

La Secretaría de Seguridad reconoció que hay al menos 20 puntos identificados como peligrosos en los que se ha desplegado una estrategia, pues no todos los casos son carreteras estatales; por ejemplo, en el Arco Norte, pese a ser federal, la policía estatal patrulla junto con la Guardia Nacional para disminuir el robo de transporte de carga.

Con base en lo señalado por los empresarios, el problema está en las zonas llamadas “Triángulo de las Bermudas”, donde no hay señal de internet para dar seguimiento al GPS o pedir auxilio por llamada al 911; no funcionan los botones de pánico de las unidades, pues son lugares donde no hay vigilancia, cámaras ni patrullaje, por lo que pueden bajar al operador de la unidad y robarse la mercancía sin problemas.

Incluso, indicó el presidente del Concaem, la tecnología queda rebasada, pues hay inhibidores de señal que se pueden bajar como una aplicación del celular.

El Concaem y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) aseguran que las pérdidas por este delito alcanzan los 2 mil 200 millones de pesos anuales, se ha incrementado el costo de operación 30% en promedio, pues deben contratar seguros de mayor cobertura, instalar aditamentos como GPS, botones de pánico y otros mecanismos de seguridad, además del aumento en el precio de traslado, porque dependiendo la región es la tarifa que cobra el transportista.

A nivel nacional se han registrado 5 mil 68 carpetas de investigación por robo a transportistas, de los cuales en el periodo de enero a abril suman mil 749 asuntos, es decir, 35% de los casos del país ocurrieron en carreteras mexiquenses; ocho de cada 10 robos de este tipo son con violencia.

Las rutas más peligrosas del Edomex. Fotos: Jorge Alvarado, Valente Rosas y Francisco Rodríguez

Personal coludido con el crimen

Rogelio Argüelles Madrigal, administrador general del Parque Toluca 2000, refirió que el estado concentra el mayor número de atracos al transporte de carga, porque tiene el mayor número de carreteras estatales y fronterizas con ocho entidades, y tiene la mayor actividad industrial de todo tipo de sectores.

Aunque reconoció que eso no es una justificación, “puede explicar las condiciones actuales”. Señaló que uno de los delitos que enfrentan es la clonación de mercancía, cuando no hay señal de GPS ni de internet, los grupos delictivos cambian la mercancía original por clonada o pirata.

Las mercancías más robadas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad mexiquense y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), son alimentos como pastas, galletas, sopas, leche, panadería, autopartes y llantas, materiales de construcción, electrodomésticos, productos farmacéuticos.

“Pero es el crimen organizado, nosotros hemos identificado que en muchos casos se trata de personal de la propia empresa o industria que informa a un grupo delictivo sobre la carga de la unidad, cuánto lleva, de qué tipo, con qué placas y la ruta que seguirá, para después interceptarlos.

“Por ejemplo, tenemos en Toluca la empresa productora de margarinas y mantequillas de mejor calidad, La Gloria, le han llamado a los directivos para decirles que venden el producto por mayoreo en la Central de Abasto, y eso sí es imposible, porque este producto no se mueve así en el mercado, es necesariamente un lote robado”, detalló Rogelio Argüelles Madrigal.

Sin embargo, refirió, una de las adversidades que encuentran es la falta de seguimiento a la denuncia, lo que permite que los delincuentes queden en libertad y puedan seguir operando.

De acuerdo con el Concaem, el robo a transporte de carga en la entidad ha provocado que los precios de diversos productos y servicios se eleve considerablemente, pues los negocios ya contemplan el problema como parte de sus costos de operación.

Reconoció que este fenómeno es uno de los que más afectan al sector económico estatal y si bien está en proceso el cálculo de alzas en los precios que ha implicado este delito, se indica que las pólizas de seguro de mercancía que pagan las empresas, han aumentado hasta 10%, cifra que las unidades económicas integran en sus costos de producción y reflejan a los clientes finales.

Los otros hurtos...

Raúl Chaparro Romero, presidente nacional de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (Asecem), señaló que otro de los graves dilemas a los que se enfrentan los transportistas son las extorsiones por parte de policías municipales, sobre todo en la vía José López Portillo, que conecta a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec.

“Nos detienen arbitrariamente, el problema es que no hay denuncias porque el operador lo que busca es salir del atolladero, recuperar el celular o el dinero que le haya quitado el tránsito o policía municipal, para después seguir con el camino”, dijo.

Al igual que otros empresarios, Chaparro Romero refirió que el respaldo de la policía estatal es permanente, pero no hay suficiente vigilancia en las carreteras estatales y federal, desde la salida de la policía federal, toda vez que la Guardia Nacional no logra establecerse en todos los puntos considerados de riesgo.

“Se requiere invertir en software inteligente para analizar información y tomar decisiones para desarmar bandas o detener delincuentes de forma estratégica”, dijo el presidente del Concaem.

