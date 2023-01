Las dudas sobre la Guardia Nacional y el Metro

Hoy se cumplirán cinco días de que los elementos de la Guardia Nacional vigilan las instalaciones del Metro en la Ciudad de México, pero aún quedan dudas sobre su operación que las autoridades deberán clarificar. Primero, saber si se mantendrán sólo en el interior de las estaciones (andenes y trenes) o también irán a vigilar las instalaciones como los talleres o edificios donde hay sistemas y plantas de energía —en este espacio les contamos que el viernes no había presencia de la GN en el edificio de Delicias, pero luego el titular del Metro, Guillermo Calderón, dijo que sí estarán en más instalaciones—, y lo otro, es el tema del mando. Según el estatuto orgánico, el director de seguridad institucional es quien coordina a la PBI y policía auxiliar, pero no hay nada sobre la Guardia. ¿Quién tiene el mando? Y más surgen dudas porque ayer militares se presentaron armados afuera de la estación Polanco tras la separación de dos vagones de la Línea 7 del Metro para averiguar si era necesaria la intervención del Ejército Mexicano con la aplicación del Plan DN-III. Tras decirles que no era necesaria su intervención, los soldados se retiraron.



¿Y el STC tendrá más presupuesto?

Poco a poco se ha ido asomando un sutil cambio en el discurso de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el presupuesto del Metro. Y es que si bien afirma que hay una campaña de desinformación de la oposición y es mentira que se haya bajado el presupuesto, el hecho es que desde el jueves a la fecha, ha indicado que si es necesario incrementar los recursos, con base a lo que diga el Consejo Consultivo y el sindicato de trabajadores, se hará. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la semana pasada que apoyaría en ese rubro a la Ciudad de México. Veremos el resultado del análisis próximamente.



La crisis ahonda en el Sistema Anticorrupción de la CDMX

Nos platican que el Sistema Anticorrupción y el tema presupuestal ahonda y no se ve una solución pronta. Ya le hemos comentado en este espacio que la presidenta de dicho sistema Fabiola Maldonado no acudió a un encuentro nacional porque argumentó no tener presupuesto. Y los llamados han sido constantes sin que, aseguren, haya respuesta alguna. Pues ahora nos revelan que quien fue secretario técnico del Sistema Anticorrupción, Jesús Robles Maloof, pues ya no está en el cargo, pidió a dicha instancia que le paguen los pendientes de su salario. En el sistema se preguntan ¿de dónde? La crisis no para.