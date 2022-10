Largo camino para terminar rezago laboral en la CDMX

Nos dicen que quedó claro qué pasará con los juicios laborales en curso y vigentes hasta antes del lunes 3 de octubre en la Ciudad de México, y el camino se vislumbra muy largo. La titular federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no recibirá nuevos juicios, pero seguirá abierta hasta que se acabe con el rezago de casi 140 mil casos abiertos, por lo que se prevé que en tres años se cierre esta institución. Si bien ayer las autoridades detallaron las bondades del nuevo sistema de justicia laboral, donde se prevé resolución de 45 días a seis meses, en los hechos el rezago es muy amplio y a esas personas la rapidez no les aplicará.

Los informes de Sheinbaum en las alcaldías de oposición

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con motivo de su Cuarto Informe, siguió su gira y este miércoles acudió a dos alcaldías donde la oposición está al frente y los escenarios fueron distintos. Por un lado, en Magdalena Contreras, el priista Luis Gerardo Quijano estuvo en el presídium, incluso recibió algunos abucheos pues la mayoría de los asistentes eran simpatizantes de Morena, pero doña Claudia lo defendió. Sin embargo, en Benito Juárez, el edil panista Santiago Taboada no asistió. Y doña Claudia aseguró que sí fue invitado, pero él decidió no acudir, y ante las versiones de que no estaba corriendo la cortesía a todos los alcaldes, la mandataria capitalina afirmó que todos están invitados a sus informes. Veremos quién asiste y quién no.

Y piden portarse bien a diputados locales

Nos cuentan que los diputados en el Congreso de la Ciudad de México se comprometieron a portarse bien durante el Cuarto Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se realizará mañana en el recinto de Donceles. Nos detallan que se aprobó un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, que preside el líder de los panistas Christian Von Roehrich, para que este mensaje se desarrolle en un clima de respeto y civilidad política, es decir, no habrá interrupciones a los legisladores que fijen los posicionamientos, pues no se permitirán manifestaciones ajenas al formato del informe. Tampoco podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la jefa de Gobierno o a otra persona.