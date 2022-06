Largas y largas a la prohibición de corridas de toros

Nos dicen que ni por equivocación se votará a favor el dictamen para transformar las corridas de toros, y mucho menos el que busca eliminarlas en la Ciudad de México. La Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino, cuyo titular es el pevemista Jesús Sesma, tiene un dictamen para modificar la “fiesta brava” para que los animales no sufran, el cual será objeto de un nuevo intento para votarse esta semana en comisiones. Sin embargo, nos señalan que la propuesta es rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión, pues quieren que se prohíban y no que sólo se transformen. Además, los legisladores de Morena, nos aseguran, tampoco votarán por la eliminación de la tauromaquia, pues entre otros temas, hay señales desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para que no avance. Por todos lados el tema parece que se irá a la congeladora.

Cuenta regresiva para el comisionado de víctimas

En este espacio le platicamos que en el Congreso de la Ciudad de México estaba lista la terna que sería enviada a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para designar al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahora está lista, ya se publicó en la Gaceta Oficial, porque, nos adelantan, se acelerarán los tiempos para designar al nuevo titular, los que saben dicen que aventaja Ernesto Alvarado, asesor de la coordinación de asesores del área internacional del gobierno. Hay voces que piden que ya se defina quién encabezará tan sensible área, que aun cuando tenga encargado de despacho, nada es igual a tener a un titular.

La pasa mal diputado morenista en Aguascalientes

Este fin de semana fue aprovechado por políticos mexiquenses de diferentes partidos, quienes viajaron a las seis entidades donde se llevaron a cabo las elecciones de gobernador ayer, como fueron Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. En esta última, nos dicen, no le fue bien al diputado local morenista, Isaac Montoya, quien fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, según sus compañeros de partido, de manera ilegal y arbitraria, como difundieron en sus redes sociales. Nos dicen que el congresista del Estado de México fue llevado al C4 de aquella entidad e incomunicado. Ya tendrá oportunidad don Isaac de dar su versión de los hechos, pero de que tuvo un trago amargo, lo tuvo.