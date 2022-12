La vigilante del Nevado de Toluca

Toluca, Méx.— Desde hace dos años la Policía de Alta Montaña de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) está comandada por una mujer. Tania Citlalli Martínez Estrada ocupa un espacio que históricamente había sido para hombres, pues se atribuye a ellos el acondicionamiento físico y la fuerza necesaria para poder cumplir con este trabajo; por ejemplo, el rescate de una persona lesionada a más de 4 mil 680 metros sobre el nivel del mar, en el Pico del Fraile del Nevado de Toluca.

Este año es el primero en que los visitantes regresarán a visitar al Xinantécatl —luego del confinamiento por la pandemia de Covid-19— y se espera a más de 10 mil turistas diarios y hasta 30 mil en fin de semana durante diciembre.

Para Tania y el resto del agrupamiento no deben existir las diferencias de género en esta labor, los rescates de personas extraviadas, lesionadas y accidentadas en el Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el Xinantécatl y la Sierra de Guadalupe, en Coacalco, deben ser atendidos con profesionalismo, sin importar el género de los efectivos. En lo que va del año, el agrupamiento ha realizado 115 rescates en estas zonas.

Actualmente 19 elementos de la Policía de Alta Montaña prestan auxilio a los visitantes que gustan de ir al Xinantécatl, una gran parte de ellas son mujeres, quienes sin importar su género participan a la par en las tareas de rescate, cargan el mismo peso y se capacitan igual que sus compañeros hombres.

Isabel Campos González, policía de Alta Montaña, comentó que “se tienen ya unas estadísticas aproximadas de cuánta gente va a ingresar y qué días son los que tenemos mayor afluencia, para que se haga un despliegue sobre los puntos más importantes cuidando al turismo”.

Visitar el Nevado de Toluca para algunos turistas es parte de las tradiciones decembrina, las bajas temperaturas, el agua nieve que se asemeja a una nevada y el paisaje que ofrece son algunos de los atractivos, pero hay quienes no acatan las medidas de seguridad y terminan en medio de una mala experiencia.

“Las personas resultan perdidas porque no acatan las indicaciones, se salen de los senderos establecidos, no respetan los horarios de ingreso y salida del volcán y los lesionados son porque suben a los picos más altos sin el equipo necesario, utilizan caminos que no están permitidos o son inseguros y caen o resultan lesionados”, señaló Omar Trujillo González, jefe de turno de la Policía de Alta Montaña.

De acuerdo con los elementos, los puntos más complicados y donde se registran el mayor número de incidentes son el Pico del Fraile y el Pico del Águila; sin embargo, es en la zona boscosa donde más rescates han hecho, pues al no encontrar una salida la gente se adentra más en el bosque.

La sensación térmica en la zona alta del Nevado se reduce hasta los 15 grados bajo cero, además, en ocasiones llegan a presentarse nevadas o lluvias con agua nieve que hacen más difícil el rescate de una persona.

Con la cercanía de las vacaciones de diciembre, elementos de seguridad en la zona del Xinantécatl ya preparan un operativo especial para brindar apoyo a los visitantes.

Algunas recomendaciones que hacen los uniformados a los visitantes es acudir con ropa y calzado adecuados, obedecer los lineamientos para subir la montaña, no tomar senderos que no estén marcados y bajar en el horario establecido.