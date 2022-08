La secretaria del Trabajo se placea por la CDMX

Durante los últimos dos días, la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, ha andado muy activa, y no precisamente en Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros, sino en la Ciudad de México, donde hasta tiempo se dio para fijar su posicionamiento en torno al Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, al cual calificó como un “negocio sucio”. Resulta que la secretaria se ha dejado ver en dos eventos públicos en la Ciudad, como en pocas ocasiones, y por supuesto que no faltan las especulaciones. Y es que desde hace algún tiempo suena el nombre de Luisa María Alcalde como una de las aspirantes a contender por la Jefatura de Gobierno, y dado que algunas corcholatas ya fueron destapadas, pues no resulta raro que de pronto la funcionaria tenga más interés por los actos públicos en la CDMX, que estar pendiente de la situación de los mineros en el norte del país.

Colaboración contra la extorsión

Nos comentan que, con el fin de trabajar en el combate a la extorsión y otro tipo de delitos en la capital, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan para fortalecer una alianza en la que el consejo proporciona reportes y datos a la dependencia que se encarga de prevenir y atacar estos ilícitos. Ayer, nos comentan, el secretario Omar García Harfuch estuvo en el Centro de Contacto del Consejo Ciudadano, que atiende 25 mil reportes por mes, para comprobar que si un ciudadano marca el número 55 5533 5533 su llamada es atendida en tres segundos. Nos dicen que en compañía del consejero presidente, Salvador Guerrero Chiprés, don Omar pudo hacer una prueba para verificar el tiempo de respuesta de la línea, que es gratuita y que brinda apoyo jurídico y sicológico.

Impulsa PRI cuotas en órganos electorales

Nos cuentan que en los órganos electorales hay una seria disputa por carteras pendientes por renovar y los nombres que destacan son ligados a actividades partidistas, específicamente del PRI, por ejemplo, el caso de Reyes Eliud Cíntora, a quien se pretende nombrar como secretario ejecutivo del Tribunal Electoral del Estado de México, él ha formado parte de la Secretaría General de Gobierno y ha sido asesor en el grupo parlamentario del PRI en la entidad. También destacan las propuestas de Claudia Rivas Tovar y de Yessica Gabriela Cedillo, también ligadas al PRI, a quienes propusieron como directora de administración y jefa de la unidad de género del propio tribunal. Ha habido voces que comenzaron a señalar estas propuestas, pues parece una clara estrategia para influenciar las decisiones jurisdiccionales desde el aparato administrativo y se cuestionan si el pleno del Tribunal Electoral estatal aceptará esas imposiciones.