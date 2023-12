El precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, afirma que la apuesta de su partido es ganar el Gobierno de la Ciudad de México en 2024, por lo que deja en claro que “nunca” va a declinar, y coincide con los demás aspirantes, al asegurar que es una contienda entre dos, pero, acota, será entre él y Morena, pues, augura que el precandidato de la alianza PAN-PRI-PRD tiene otros problemas que atender.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado federal con licencia definitiva comenta que está seguro que la gente está buscando una alternativa, entre los que ya demostraron que no son opción y los otros que mostraron que son una cosa peor.

¿A qué aspira Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México?

—A ganar la Jefatura de Gobierno. Vamos a ganar la Jefatura de Gobierno, no tengo la menor duda, y vamos a ser la nueva fuerza política que le dé un rostro diferente a esta Ciudad. Tengo la experiencia, sé lo que se tiene que hacer, sé como hacerlo y sé con quiénes hacerlo. A mí no me pueden tachar nunca de un solo peso mal habido en mi vida.

¿Es una contienda entre dos?

—Va a ser una elección entre Morena y Salomón Chertorivski, sí. Creo que va a ser entre dos, porque creo que la gente sabe lo que significa el PRI, sabe además, lo que han hecho, lo que han intentado hacer, el revoltijo que traen y creo que tendrán muchos temas que explicar de sus cosas por las que hoy están siendo, muchos de su equipo, procesados, entonces van a estar distraídos en otros temas, por lo que la elección va a ser entre Clara Brugada y yo.

El precandidato se describe como un político joven, que a lo largo de 20 años se ha desempeñado como un buen servidor público y que, aunque no ha tenido experiencia gobernando alcaldías, como sus oponentes, le tocó cuidar la salud de los mexicanos durante la primera pandemia, la de A (H1N1).

Mientras que en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, dice, fueron los primeros en impulsar el incremento al salario mínimo y se dieron grandes resultados en la materia.

“Yo atendí la salud de 130 millones de mexicanas y mexicanos, yo fui partícipe de la atención de la primera pandemia que se suscitó en este siglo y creo que nos fue muy diferente. Yo era secretario de Salud cuando había cobertura para todas y todos los niños con cáncer y ahí están los resultados… Si algo necesitamos es gente profesional que haya dado resultados. Yo estuve al frente cinco años de la economía de esta Ciudad y ahí están los resultados. Tengo experiencia, sé lo que se tiene que hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo”, abunda.

En este sentido, señala que los resultados de Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, en Iztapalapa no fueron buenos, por lo que no puede aspirar ahora a gobernar la Ciudad.

“Si tú en Iztapalapa, en nueve años, no lograste que la gente pudiera vivir realmente mejor, pues cómo esperas gobernar una Ciudad que es cuantísimo más compleja que Iztapalapa, que tiene muchísimas otras realidades. Las cartas credenciales de Clara Brugada son reprobatorias para aspirar a gobernar esta Ciudad que es tan grande y compleja”, subraya.

Además, puntualiza que Brugada representa la continuidad de la mala gobernanza y de este gobierno que se volvió una regencia.

Sobre el precandidato de Va por la CDMX, el panista Santiago Taboada indica que ya tiene suficientes problemas que atender y a los que se tendrá que dedicar, “y pues en eso va a estar él”. Por tanto, recalca que esta contienda será entre él y Morena.

Salomón Chertorivski indica que la Ciudad es maravillosa y fantástica, pero oscurecida y con algunos contrastes históricos con respecto al gobierno federal, por lo que merece un jefe de Gobierno de tiempo completo que se enfrente, cuando haya que hacerlo, con el gobierno federal y no un “tapete” como lo fue la ahora precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Claudia Sheinbaum se volvió una integrante más del gabinete del presidente [Andrés Manuel López Obrador] como si él la hubiera nombrado y como si él pudiera darle instrucciones, y no, esta Ciudad necesita con orgullo poder decir ‘aquí sí significamos’, y por eso voy a ganar, porque nosotros en esta Ciudad sí somos orgullosos de lo que tenemos y lo que podemos ser. Nos han querido invitar a que se nos olvide, pero lo vamos a recordar y vamos a salir un chorro de gente a defender esta Ciudad con orgullo”, asienta.

En entrevista con este diario presume su libro titulado Una Ciudad mejor que esta, en donde expone 12 rutas para poner a la capital en movimiento y propone hacer mejoras al Metro, movilidad, economía, agua y mujeres.

“Aquí está lo que voy a hacer, lo pongo en blanco y negro y le digo a la gente, echémosle un ojo a lo que esta Ciudad necesita y cómo se pueden resolver esos problemas”.

¿Se puede tener una mejor Ciudad que esta?

—Se puede y se debe, hay cosas que si no las hacemos, simplemente no vamos a tener Ciudad, por ejemplo, si no solucionamos el tema del agua, no vamos a tener una mejor Ciudad… Y se necesita quien sepa lo que se tiene que hacer y que sepa cómo hacerlo.

Sobre las encuestas que lo ponen en último lugar, comenta que esto apenas empieza y que faltan seis meses para la elección.

“Ténganme confianza, un poquitito de confianza. Faltan seis meses, esto apenas comienza y vamos a ganar la Ciudad de México, no tengo la menor duda. Hay que ver lo que ha pasado en muchas otras elecciones: Samuel García empezó en Nuevo León con 8% y ganó; Enrique Alfaro empezó con 12%. Estas cosas se dan hasta que sucede y seis meses es muchísimo tiempo, los sorprendidos van a ser los otros cuando vean que los dejamos muy atrás”, augura.

¿Por qué Movimiento Ciudadano puede ser la opción que tengamos los capitalinos?

—Porque unos ya demostraron que no y los otros nos demostraron, en estos cinco años, que son una cosa peor. Estoy convencido que la gente está buscando una alternativa. ¿Por qué las y los jóvenes no salen a votar? Porque nadie los ha entusiasmado. Creo que toda la gente que está decepcionada de Morena y que nunca pensaría en regresar al PRI; esa gente decepcionada está buscando una alternativa en donde verse reflejada. Estoy convencido que van a ser muchos y muchas las que volteen a ver a Movimiento Ciudadano y lo verán como una verdadera alternativa.

Es enfático en que la Ciudad merece una verdadera alternativa, por lo que necesitan hablarle a la gente para decirle y explicarle cómo se puede construir una mejor Ciudad “sobre los temas que nos duelen y preocupan a la ciudadanía”.

Por último, el diputado federal con licencia enfatiza que con el PRI ni a la esquina, que Morena ha sido un fracaso en la Ciudad y reitera que no va a declinar y que tiene confianza en que va a ganar la Ciudad de México en 2024.

Al cuestionarlo sobre algunas declinaciones que han hecho precandidatos de Movimiento Ciudadano en algunas alcaldías, insiste en que él no lo hará “y algunas personas que hoy dicen que se han ido, más bien los hemos sacado porque son elementos que estaban en una grilla tradicional en lugar de estar construyendo la nueva política que es lo que nosotros queremos”.

¿Declinarías en esta contienda por la Jefatura de Gobierno?

—Nunca. Voy a ganar la Jefatura de Gobierno. Faltan seis meses, nada está escrito, esto apenas comenzó y en estos seis meses voy a mostrar y demostrar por qué tengo la mayor experiencia, tengo la seguridad que esta Ciudad puede ser mejor que la que tenemos.