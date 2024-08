La próxima secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, asegura que la apuesta en la gestión de Clara Brugada es ser una Ciudad saludable con más prevención de enfermedades y la promoción del ejercicio, la nutrición y la salud mental.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comenta que la primera encomienda que le dio la jefa de Gobierno electa fue pensar en cómo la capital se vuelve productora de salud, con una visión de bienestar: “Una Ciudad que produce salud”.

“Con lo que está pasando en términos de los servicios de salud, que están siendo federalizados, mucho del trabajo que nos va a tocar en la Ciudad es desarrollar programas que lleguen a la gente, promover la salud, para que la gente sana se quede sana, y la que no lo está la recupere rápidamente. Impulsar la salud con temas de nutrición, de ejercicios, de salud mental, prevenir enfermedades y atender las cosas más inmediatas.

“Pero también acompañar a las personas que necesitan los servicios del IMSS-Bienestar, el IMSS o del ISSSTE, realmente la encomienda es estar cerca de la gente, en territorio; trabajar de la mano con todo el gobierno para que realmente se promueva la salud”, sostiene.

Con su nueva tarea, la aún titular del Instituto Nacional de las Mujeres considera que “es volver a mis orígenes, al tema de la salud pública, con la experiencia de haber trabajado en las políticas públicas de igualdad, y regreso a una Ciudad que va a ser política feminista”.

Con la llegada del IMSS-Bienestar a la CDMX, ¿cuáles serán las tareas de la Secretaría de Salud?

—Ya la Secretaría de Salud no va a coordinar, no va a dar servicios de salud, va a tener un rol de coordinación, de rectoría de los servicios, y sobre todo, estar muy cerca de la gente para que tenga no sólo la información donde hay servicios, es acompañarlos cuando lo necesiten.

Gasman Zylbermann recuerda que la responsabilidad de los hospitales y centros de salud ya es del IMSS-Bienestar, que será un proveedor de servicios de salud para la capital, por lo que el presupuesto de la secretaría en materia de atención va a dicha institución, y lo referente a la salud pública se queda en la Ciudad de México.

“Las responsabilidades están cambiando, son muy importantes porque no estaban tan desarrolladas, porque cuando uno tiene la gestión de los servicios de salud eso ocupa 80% del tiempo. Y parte del modelo desarrollado con el presidente Andrés Manuel López Obrador es la promoción, de prevención de la salud y de rehabilitación, sea desde un punto de vista práctico.

“Es una de las razones que me pareció tan importante y tan honrosa la propuesta de Clara Brugada, porque vamos a ver la salud de una manera integral, la vamos a fortalecer en la atención primaria, trabajar los determinantes de la salud con la idea de que haya menos enfermedad, que los servicios estén menos llenos y la gente esté más feliz”.

Por ello, dice, la relación será estrecha entre el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud capitalina.

En materia de prevención, ¿cuál será su propuesta para reducir la obesidad, diabetes e hipertensión, enfermedades con números altos en la Ciudad? Y ¿cuál es la meta al final del sexenio?

—Evidentemente disminuirlo, y sobre todo, trabajar con la población como yendo a sus hogares, como en espacios públicos, promoviendo la nutrición adecuada, el ejercicio, dormir bien, tener menos estrés tanto a nivel individual como colectivo. Haremos campañas importantes de comunicación. Vamos a seguir trabajando en los programas que ya ha hablado Clara Brugada, como tener las casas de salud en las Utopías, en los Pilares, en otros lugares. Desde la Cuna para apoyar la salud y nutrición de los niños y las niñas en los primeros días de vida. Vamos a tener también trabajo en las escuelas para dar atención nutricional en el tema del ejercicio, cómo identificar problemas oftalmológicos, tener cero caries, y algo que es muy importante es que vamos a trabajar en la vacunación, asegurarnos de que los niños y las niñas tengan sus esquemas completos de vacunación.

Añade que “algo que es muy importante para nosotras es la participación comunitaria, el modelo de atención primaria se basa en atender las características de cada espacio progeográfico de cada comunidad, en la escolar o de trabajo.

“Y hacer partícipes a las comunidades, sabemos que para la jefa de Gobierno electa el tema de la participación comunitaria, de la participación ciudadana, es esencial, y para salud es otro tema muy importante, tanto para identificar las necesidades de los espacios específicos como para dar respuesta”.

Reafirma que debe fortalecerse lo hecho en materia de promoción y prevención todos los días y todos los sectores. “Por eso decimos que vamos a hacer una Ciudad que produce salud, en lugar de enfermedad, vamos por la salud”.

¿En dónde se debe reforzar la prevención y la atención?

—Me parece que los temas más importantes en lo que tenemos que reforzar la promoción de la salud es en la alimentación, el ejercicio y la salud mental. Tenemos que prevenir factores de riesgo, identificar a estas personas con obesidad, hipertensión, glucosa alta, o sea, tenemos que hacer tamizajes de población, asegurarnos que las mujeres, los jóvenes, tengan acceso a información, a métodos anticonceptivos, que empecemos desde la escuela a hablar de salud, de lo que podemos hacer todos y todas en la salud.

También la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha hablado de atender a los adultos mayores casa por casa, y desde la Ciudad de México vamos a trabajar, complementar un esquema que vea las necesidades de los hogares para llevar respuestas, y algo que está claro es que va a haber una gran coordinación a nivel federal, la Ciudad de México y sus alcaldías; realmente el proyecto es construir sobre lo que tenemos y juntas complementarnos.

Sobre la política de prevención y atención a pandemias, refiere que la vigilancia epidemiológica es importante y la dependencia que encabezará tiene trabajo al respecto como la regulación sanitaria y la promoción de las vacunas.

Concluye que la Ciudad de México y el país tienen que estar preparados para cualquier eventualidad y no sólo en una pandemia.

