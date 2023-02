La aparición de mensajes por la #CiudadChingona

Ayer, las redes sociales de secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, diputados locales y simpatizantes de Morena inundaron sus espacios con la frase #CiudadChingona. Así, publicaron desde un video, donde aparece el actor Jesús Ochoa hablando de las bondades de la capital, hasta la difusión de logros por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, cuya titular es Marina Robles, con 14 premios internacionales. Las redes sociales, sobre todo Twitter, se llenaron de esos mensajes que, según nos comentan, buscan dar una visión positiva de la capital del país.

Largas y largas para la joven de Amajac

En este espacio le hemos platicado que se ha complicado la llegada de la joven de Amajac a la ex-Glorieta de Colón. Incluso tuvo que cancelarse el contrato de la Secretaría de Obras y Servicios, a cargo de Jesús Esteva, para desmontar el actual pedestal y colocar la nueva escultura, pues todavía no se logra un acuerdo con los colectivos feministas que no sólo la han nombrado la Glorieta de las Mujeres que luchan, sino que instalaron a la “Antimonumenta Justicia”. Este fin de semana, se tenía previsto avanzar en el acuerdo de la convivencia de ambas, pero no hubo éxito y no hay avances sobre un posible acuerdo que se trabaja con la Secretaría de Gobierno, a cargo de Martí Batres. Así que, nos hacen ver, el tema va para largo.

Empuja Morena nueva Constitución en el Edomex

Este 5 de febrero nos dicen que en el Estado de México fue entregado al Congreso mexiquense el proyecto de una nueva Constitución Política, luego de 29 meses de debates con especialistas. A reserva de desglosar el contenido, que nos dicen incluye figuras como revocación de mandato y presupuesto participativo, nos hacen ver que la bancada de Morena, cuyo líder es Maurilio Hernández, estaría en el interés de que se apruebe el documento de la Carta Magna incluso antes de que tome protesta el nuevo gobernador, en septiembre próximo. Sin embargo, hay que esperar qué dicen el PRI y el PAN sobre este tema, que no es un asunto menor.