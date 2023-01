La actuación del contralor capitalino

Las alarmas se han encendido entre los alcaldes de oposición luego de la diligencia que encabezó el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue encontrada propaganda en contra de la jefa de Gobierno. Nos recuerdan que desde hace varios meses los ediles habían alertado por el marcaje que el contralor tenía de manera particular hacia sus demarcaciones y no así con las que son gobernadas por Morena. Los primeros en alzar la voz fueron los panistas Santiago Taboada y Lía Limón, pero ayer se sumó a ellos la alcaldesa del PRD, Alfa González, quien calificó de excesivo, desproporcionado e ilegal el operativo encabezado por don Juan José. Los alcaldes, nos dicen, ya se alistan para la embestida que, prevén, no sólo sea contra la alcaldía Cuauhtémoc sino de manera generalizada, contra la oposición.

Va Seguro de Desempleo… a alcaldías de oposición

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a cargo de José Luis Rodríguez, lanzará el programa Seguro de Desempleo Activo con bombo y platillo la primera semana de febrero, nos dicen que con esta acción pretenden captar más de 10 mil personas para desplegar en las calles de la Ciudad de México para ayudar en acciones como las Ferias del Bienestar. El lanzamiento será en cada alcaldía, pero especialmente en demarcaciones de la oposición como Álvaro Obregón y Benito Juárez. ¿Será que don José Luis se está adelantando al trabajo territorial?

La cobija del sol azteca

Todo está listo para que este sábado el perredismo arrope a la precandidata del PRI a la gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral. Durante la reunión plenaria del PRD que estará encabezada por su dirigente Jesús Zambrano, así como los líderes en el Congreso, el senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Luis Espinosa Cházaro, la invitada especial será la priista, quien, nos adelantan, recibirá el apoyo de los pocos bastiones que le quedan a los amarillos en ese estado. Por cierto, que en la reunión que se realizará en Ixtapan de la Sal también se prevé que acuda el diputado local Omar Ortega, quien se quedó con las ganas de participar en la elección.